La Constitución Política del Estado de Campeche, es clara en cuando al procedimiento a seguir en ausencia del Gobernador Constitucional.

Será el Congreso del Estado, quien determinará a un gobernador substituto para concluir el periodo 2015-2021 para el que fue electo Rafael Alejandro Moreno Cárdenas.

El artículo 64 de la Carta Magna habla de la ausencia del mandatario en los dos primeros años de su gestión (lo que no ocurre en esta ocasión), de haber sido así, habría elecciones extraordinarias en un periodo de seis a 10 meses.

Sin embargo, el artículo 65, es el que dictará la ruta a seguir luego de que Moreno Cárdenas solicite licencia para competir por la Dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El apartado a la ley dicta lo siguiente: :

Artículo 65.- Cuando la falta de gobernador ocurriese después de los dos primeros años del período para el cual fue electo, si el Congreso del Estado se encontrare en sesiones ordinarias, elegirá al gobernador substituto que deberá concluir el período respectivo; pero si el Congreso no estuviese reunido, la Diputación Permanente nombrará un gobernador provisional y convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para que se erija en Colegio Electoral y haga la designación de un gobernador substituto.

Si se tratare de renuncia del gobernador y el Congreso estuviese en sesiones ordinarias, procederá con las formalidades del caso a elegir al gobernador sustituto que haya de terminar el período constitucional, previa la calificación de la renuncia. Si el Congreso estuviese en receso, la Diputación Permanente lo convocará a sesiones extraordinarias para que, calificando la renuncia, proceda en la forma ya señalada.

Pero el proceso es claro, en ningún momento, Campeche se quedará sin gobernador, recayendo en los 35 diputados la responsabilidad de designar a quien ocupará las oficinas del cuarto piso en Palacio de Gobierno.

Entre los nombres que podrían asumir esta responsabilidad se encuentra el del secretario General de Gobierno Carlos Miguel Aysa González, quien desempeña el segundo cargo más importante dentro de la Administración Pública Estatal.

También figuran en la lista, el titular del poder Legislativo, el diputado Ramón Méndez Lanz y el del presidente del Tribunal Superior de Justicia Miguel Ángel Chuc López; a esta lista se podrían sumar otros nombres a propuesta de los Grupos Parlamentarios.

Cabe destacar que ésta no sería la primera vez en la historia reciente del Estado, que un gobernador no concluye su periodo, pues se sabe que el último gobernador que no concluyó su periodo constitucional fue Carlos Sansores Pérez; a seis meses de terminar su mandato en 1973, el se separó del cargo para asumir como diputado federal en la XLIX Legislatura.

Redacción DC / Mariela Rosendo