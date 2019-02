Este miércoles a las seis de la tarde, se llevará a cabo la LXIII Sesión Ordinaria del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde se definirá el método de selección para el próximo líder tricolor.

Y es que en esta ocasión, el partido tricolor llega a la renovación de su dirigencia, la cual será hasta agosto próximo y al 90 aniversario, el próximo 4 de marzo, con los números más bajos de su existencia, pues es la tercera fuerza política en el Congreso, 811 millones de pesos de prerrogativas, 7.4 millones de votos y 14 estados gobernados

En esta sesión se espera que se elija el método de selección del dirigente, el cual se prevé que sea el de elección directa de los militantes, así mismo se prevé que en esta sesión se apruebe que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea quien se encargue de la elección para que sea un proceso que genere confianza.

De igual forma se espera que se tenga el llamado aplausometro para quienes son los aspirantes a dirigir este instituto político, donde al menos hay cerca de seis aspirantes.

Entre están, el actual gobernador de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas, la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, incluso se ha dicho que hasta el ex secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y la actual líder, Claudia Ruiz Masseieu.

En este sentido, el tricolor el próximo 4 de marzo estará cumpliendo 90 años de haberse creado ahí también será importante la posición que tome la actual dirigencia y se espera que sea reconocido el ex secretario de salud, José Narró.

Cabe destacar que desde que el PRI perdió de manera contundente estas pasada elecciones, ha iniciado un proceso de renovación entre el padrón que manejan así como también diversas gestiones con el objetivo de regresar a la gente de la cual se alejó durante seis años.

Redacción DC / Mariela Rosendo.