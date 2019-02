La Consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Mayra Fabiola Bojórquez González explicó que debido a que en su totalidad el partido liberal campechano alcanzó el 3% en las pasadas elecciones, este aún cuenta con su registro como instituto político.

En entrevista dijo que el IEEC siempre actúa conforme a la ley y la ley señala que un partido político puede continuar ante el órgano electoral siempre y cuando tenga el 3% de la votación, de igual forma se emitió un acuerdo para que el Partido de Nueva Alianza siga siendo partido pues cumplía con los requisitos tanto en la ley local como en los lineamientos que emitió el INE.

“El tribunal lo que hizo fue ordenar la revocación del registro y nosotros en hecho posteriores en esta semana estaremos sesionando para darle resolución a lo que nos ordenan”, dijo, mientras tanto el Partido Acción Nacional (PAN) preguntó cuáles eran los criterios para que el partido liberal siga siendo partido y fue lo que se presentaron hoy.

Bojórquez Gonzalez dijo que la ley estatal señala lo similar que la nacional, donde los partidos deben tener el 3% para quedarse con su registro ya sea en la elección de presidente.

Informó que los partidos aún tienen el derecho de impugnar estos registros y esperemos que el tribunal electoral emita los fallos, “nosotros estamos a la espera de lo que diga el tribunal y también sabemos que el partido verde impugnó este asunto ante la sala regional de Xalapa y estamos en espera de que se confirme o se revoca”, mencionó.

La consejera presidenta del IEEC, comentó que todos los partidos ya se les administró los dineros del mes de enero, sin embargo para el mes de febrero no será así, “por la ministración de enero tendrán que rendir informes de fiscalización y una vez que la resolución quede firme nosotros iniciamos el proceso de liquidación pero será hasta que cause estado es decir hasta que no haya ninguna impugnación”, concluyó.

Redacción DC / Mariela Rosendo