Sistema de Bibliotecas; de Concordia y Pacificación; y del Canal de Televisión del Congreso.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, acompañado de senadores y diputados, instaló las comisiones bicamerales del Sistema de Bibliotecas, de Concordia y Pacificación, y del Canal de Televisión del Congreso.

El presidente de esta última comisión, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que hay grandes retos para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión.

Uno de ellos, explicó, tiene que ver con la mejora de la plataforma digital de este medio de comunicación para llegar a más mexicanos. El principal reto, precisó, está fuera de las zonas metropolitanas, pues en esas regiones el Canal sólo se ve por televisión de paga. Al respecto, dijo que no es correcto ni democrático que un mexicano que no tiene acceso a televisión de paga no pueda ver qué hacen sus representantes en el Congreso.

La presidenta del Sistema de Bibliotecas, Martha Cecilia Márquez Alvarado, afirmó que el trabajo que desempeñarán, estará por encima de cualquier asunto, el interés superior de los mexicanos. “Nos invita, como diputados y senadores, a dar nuestro mejor esfuerzo para fortalecer nuestra labor legislativa”.

Subrayó que trabajarán coordinadamente siempre con el interés superior de beneficiar al país.

Por su parte, la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván manifestó que la labor coordinada que desempeñarán será para lograr que el Sistema de Bibliotecas funcione. Hagamos esfuerzos para que le sirva a México y a sus ciudadanos. Trabajaremos por el bien común, destacó.

A nombre de la Comisión de Concordia y Pacificación, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, dijo que las y los legisladores deben fijarse objetivos claros, que tengan resultados favorables para el pueblo de México y “nuestros hermanos indígenas”.