Será este domingo 24 de febrero cuando se realice el “Tianguis de Mascotas en Adopción” en las instalaciones de la veterinaria “Novelo” ubicada en la avenida central, así lo dio a conocer el veterinario Miguel Novelo Piña, quien explicó que el proyecto se planeó desde hace tiempo y ahora será una realidad.

Informó que este tianguis busca ofrecer un hogar a aquellos animalitos que no lo tienen, y explicó que aquellas personas que cuenten con animales y que no puedan atender podrán llevarlo a la veterinaria en un horario de 10:00 a 13:00, “Se les estará brindado espacios para aquellos que no pueden atender ya a sus animalitos, y que mejor darlos en adopción a familias o personas responsables”, dijo.

Finalmente añadió que los que quieren adoptar algún animalito lo podrán hacer cumpliendo con una serie de requisitos que la veterinaria propuso, “siempre buscaremos que caigan en un buen hogar y manos responsables”.

Redacción DC / Mariela Rosendo