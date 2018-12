Desde el atrio de la Catedral, el tenor mexicano Javier Camarena, acompañado de la Orquesta Sinfónica de Campeche, ofreció un exitoso Magno Concierto de Navidad, que este año celebró su vigésima primera edición.

Los más de 10 mil espectadores presentes, entre ellos el gobernador y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Alejandro Moreno Cárdenas, y su esposa Christelle Castañón de Moreno, disfrutaron de la magnífica velada.

El cantante de ópera, admirado internacionalmente por sus virtuosas interpretaciones, durante hora y media ofreció un amplio repertorio de música en español, inglés e italiano como “Navidad en el mundo”, “Santa Claus le coming to town”, “White Chirstmas”, “Let is snow”, “El Árbol de Navidad”, “Mille cherubini in coro”, y los clásicos de la época: “Noche de paz” y “Feliz Navidad”, estas últimas cantadas al unísono con los cientos de espectadores.

Frente a miles de campechanos y visitantes nacionales y extranjeros, la soprano Diana Reyes Carreón también interpretó “Gesú bambino”, “La Danza de los tubos de caña”, “Ave María” y “O Tannenbaum”, tradicional villancico alemán.

Javier Camarena dio un toque de originalidad al concierto, al cantar al ritmo de salsa “Los peces en el río” y en estreno mundial, interpretar “Benedictus”.

Como director invitado de la Orquesta Sinfónica de Campeche participó Lanfranco Marcelletti y al piano, Ángel Rodríguez.

Para cerrar el Magno Concierto, la orquesta interpretó un segundo popurrí de Navidad y luego se ofreció un espectáculo de juegos pirotécnicos que llenó de luces multicolores el cielo campechano.

Acompañaron al mandatario, su hijo Alejandro; el secretario de Cultura, Delio Carrillo Pérez y el obispo de Campeche, José Francisco González González.