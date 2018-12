¡Sobre advertencia no hay engaños! Así lo externaron vecinos del Barrio de Santa Ana, pues cansados de la constante ola de robo a casa habitación que se ha presentado en la ciudad, los afectados decidieron colgar una lona en la calle “Perú” para advertirle a los delincuentes que en caso de ser agarrados en flagrancia robando, podrían ser “linchados”.

“En esta temporada decembrina y vacaciones varios vecinos salen de viaje y dejan sola sus casas, situación que los delincuente aprovechan para hacer de las suyas, meterse y llevarse lo poco o mucho que los ciudadanos podemos comprarnos con el sudor de nuestras frente y trabajo diario” precisó, una ciudadana.

Ante esta situación, los vecinos decidieron unirse y conformar un Comité de Vecinos para que en coordinación con la Secretaría de Seguridad realicen rondines de vigilancia y puedan así detectar a los delincuentes que ingresan a los domicilios a llevarse sus pertenencias pero recalcan que no se harán responsables de la manera que puedan actuar ante el calor del momento.

“En mi caso ya son tres veces que entran a mi casa a robar pero lo peor es que ni salgo de viaje, la primera vez me fui a trabajar y fue a plena luz del día se robaron mi clima y unas joyas, entraron por el patio, la segunda vez un fin de semana que doble turno cuando trabaja en la maquiladora, cuando regrese ya no tenía mi plasma y la tercera fue la peor porque estaba dormida pero juro que no escuche nada, así que no dudo que me hayan tirado algún gas para dormirme, cuando me desperté no estaba mi bolsa, ni mi cartera, ni celular, se llevaron mi computadora y dejaron la puerta abierta” explicó, una de las afectadas por amantes de lo ajeno.

Redacción DC / Candy García Sansores.