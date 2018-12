Las malas condiciones en las que se encuentra la Avenida “Siglo XXI” ocasiona que conductores terminen dañando sus vehículos, incluso algunos motociclistas han resultado lesionados al derrapar por intentar esquivar los hondos baches que se han creado en la arteria vial.

“Se supone que esos huecos los pavimento hace unos meses en diputado del tercer distrito pero más tardaron en taparlos que nuevamente se volvieron abrir, ojala que el mismo material que uso para pintar la avenida sea el mismo que usa para bañarse, solo hacen pan y circo para ganar votos” señaló, un automovilista.

Los afectados expresaron que en temporada electora el en ese entonces candidato, José Inurreta realizó la pavimentación pero afirman que fueron pocos los días que pudieron transitar por la avenida sin preocupación, pues ante las constantes lluvias que se suscitaron en la ciudad capital los “pozos” nuevamente volvieron a surgir.

Ante esta situación, los automovilistas alegan que en diversas ocasiones se les ha ponchado las llantas de sus vehículos accione que ellos tienen que solventar, afectado la economía de sus familias pues dicen que son gastos que no tienen previstos, mientras que motociclistas has sufrido caídas sobre todo en las noches pues los huecos ante la falta de alumbrado público no se ven.

“Hace unas semanas una pareja terminó en el piso y tuvieron que ser trasladados a la Cruz Roja porque para la colmo las luces del camellón no sirven y está muy oscuro por las noches y los que no conocen por aquí pues no saben dónde están los tremendos huecos esos, que si bien están pequeños de tamaño casi son pozos porque están muy hondos” manifestó, un habitante de Siglo XXI.

Por estas inconformidades y accidentes viales los campechanos piden a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto antes de que se tengan accidentes más grandes, donde algún ciudadano pueda perder la vida.

Redacción DC / Candy García Sansores.