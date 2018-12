En días pasados el Consejo General del IEEC aprobó el registro del antes llamado PANAL, como instituto político local, ahora bajo el nombre “Nueva Alianza Campeche”.

“A nuestro juicio, es una decisión equivocada” declaró a nombre del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el estado, su dirigente Víctor Améndola Avilés. El consejo emitió su resolución y en el PRD no estamos de acuerdo ya que a nuestro parecer, se trata de una interpretación equivocada. El PANAL no tiene derecho alguno puesto que no obtuvo el 3% en la votación de la última elección, porcentaje que tampoco alcanzó el PLC.

La interpretación que el Consejo está haciendo es que como no existe un mandato que establezca llevar a cabo un cómputo estatal de la elección de ayuntamientos y juntas, toma como “universo” cada una de éstas, y con que se haya obtenido el 3% en una sola junta, lo toma como si hubiese mantenido el registro.

Por lo que la interpretación de nuestro partido, es que esto es falso. Se habla de una votación estatal y el 3% deberá reunirse del conteo total de juntas, ayuntamientos y diputaciones, se trata del resultado de la elección en todo el estado de Campeche.

Por estas acciones el PRD estatal litigará e impugnará ante el Tribunal correspondiente para que sea éste quién dé total claridad a la resolución del Consejo General del IEEC.

Boletín