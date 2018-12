El sector camaronero se encuentra preocupado por los recortes que tendrá la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes Sagarpa), que es el área que le pertenece a la pesca y acuacultura, por lo cual, estarán en la espera de los apoyos que se estarán disponiendo, para la reactivación de la industria camaronera, señaló, el empresario camaronero Francisco Romellón Herrera.

“Es un recorte significativo, la verdad no sabemos qué va pasar si el precio del diésel marino va continuar o mejorar, en el caso de las áreas prometidas por el ex presidente Enrique Peña Nieto nunca se abrieron sabemos que los estudios y la pesca lo realizó y sabemos que si se podía ir a pescar pero nunca se dio el paso más importante que era permitirlo, no tenemos certeza de lo que pueda pasar con la industria”, dijo.

En ese sentido, afirmó, que continuarán insistiendo al nuevo Gobierno Federal, que realice las acciones correspondientes para la reactivación de la industria pesquera tal y como lo está haciendo con la industria petrolera, ya que ambas son importantes para la economía del país.

“No podemos decir que sabemos a ciencia cierta que estaremos o no estaremos apoyados, vamos a esperar un poco más de lo que va decidir este gobierno y que va hacer con nosotros para poder tomar decisiones, pero definitivamente seguiremos exigiendo que se apoyen las áreas y aún más con el anuncio que hizo el presidente de la República de reactivar la zona petrolera”, manifestó.

Agregó, que también se han visto afectados por el incremento del precio del diésel marino, pues de 7.67 pesos en septiembre de 2016, hoy se encuentra a 16.45 pesos por litro ya con el estímulo que tienen como derecho.

Redacción DC / Gabriela P.