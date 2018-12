El perredista y presidente del Consejo Político Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Campeche, Manuel Santos Cuituny, este martes reafirmó su aspiración de contender por la dirigencia estatal de su partido, por lo que anunció será en el mes de marzo cuando participe en la contienda interna, acción que dijo no podrá ser negada por el actual secretario general, Víctor Améndola Avilés.

“Forma de perpetuarse no hay, no existe forma de quedarse dentro del cargo porque sabemos que fue a manera de un interinato, fue por renuncia del anterior presidente, William Mena, tenía que terminar la etapa y el proceso, no hay manera de que continúe en la dirigencia, tenemos que seguir con los procesos y él tiene acatar las disposiciones nacionales” señaló, el ex candidato a diputado federal.

En este contexto, el aspirante a dirigir el sol azteca agregó que Améndola Avilés debe tener la suficiente madurez política para aceptar que “está en un lugar donde no ha dado resultados” por lo que el partido debe iniciar un proceso de cambios y movimientos necesarios.

“Realmente se debe acatar el mandato, la disposición es nacional se tiene que hacer de tal manera, pero no se debe de tomar como un asunto que se trate de si quiere o no quiere, si puede o no puede el PRD Estatal o la dirección estatal, creo que tiene que ser un asunto de conciencia… es ahora para poder avanzar y comenzar a crear un PRD verdaderamente competitivo y que esté fortalecido rumbo a una elección interna que se propone sea para marzo” reiteró, Santos Cuituny.

Finalmente, dijo que él ha estado trabajando de la mano con toda la militancia, líderes y corrientes dentro del PRD, esto para crear buena política en beneficio del partido y sus simpatizantes.

“Se decía que había yo desistido de mis aspiraciones y no están en lo cierto, no hemos desistido, seguimos al pie del cañón en la lucha en el tema de la dirigencia, pero también trabajando con la militancia, hemos recorrido cada parte del territorio…Yo me llevo con todos, tengo buena relación con todos y cada uno” agregó, Manuel Santos.

Redacción DC / Candy García Sansores.