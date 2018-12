Por cuarto año consecutivo la Cruz Roja Mexicana delegación Campeche invita a todos los campechanos que lo necesiten a la “Jornada de Salud Visual 2018” la cual inició este lunes 17 de diciembre y finalizará el próximo 21 del mismo mes, con el objetivo de apoyar a la ciudadanía de escasos recursos.

El Administrador de la Delegación de Cruz Roja, Ricardo Acosta Rolandi, explicó que los doctores especialistas que estarán realizando los exámenes para poder detectar aquellas necesidades visuales de la población, esto ofreciendo un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 horas hasta atender al último paciente.

“Otra vez la Cruz Roja Mexicana tiene el honor de manera trimestral realizar exámenes a fondo de la vista… con este estudio no solo se determina si se necesitan o no lentes, se hacen exámenes exhaustivos y profundos para determinar todo tipo de problema visual” señaló, el administrador.

Para dicha atención se cobrará una cuota de recuperación de 50 pesos, y en algunos casos el costo del armazón de los lentes es gratuito o bien, con costos accesibles; sin embargo, se tendrá que pagar el costo de la mica, que dependerá de la graduación requerida, pero todo a costo mínimo.

Acosta Rolandi, informó que durante la jornada anterior se pudo atender a 150 personas, quienes pudieron constatar el problema de la vista y darle solución, por lo que se espera que para esta ocasión se incremente el número de pacientes.

“Este estudio está dirigido a todo el campechano, sin límite de edad desde los tres hasta los 99 y todos los que necesiten lentes, Cruz Roja no les pide absolutamente nada, no les pide credencial de elector, no les pide que vivan en Campeche pueden ser de donde sea y aquí los vamos a recibir” finalizo, Ricardo Acosta.