Al reconocer que en Campeche ha crecido el número de creadores del cine y a nivel estatal han recibido apoyos a través del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) y el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), la coordinadora del colectivo Kinesis, Alejandra Balboa Tello, invitó al público campechano a asistir al ciclo de cortometrajes que se estará llevando a cabo el día de hoy, 15 de diciembre, a un costado de la Catedral campechana a partir de las 18:00 horas.

Asimismo, mencionó, que es necesario la profesionalización de los representantes de dicha industria, para que el público campechano los conozca, ya que para que el cine crezca a nivel estatal, deben consumir sus filmes.

Apuntó, que en la actualidad, los cineastas mexicanos están sobresaliendo a nivel internacional y es lo que motiva a la juventud campechana y del resto del país a continuar en la lucha para posicionarse.

“Hay mucho cine nacional que la gente no consume, necesitamos que cuando en las carteleras salgan películas mexicanas la gente vaya, porque a medida que esto se vaya dando habrá un crecimiento, en la actualidad la película más barata cuesta 500 mil pesos y no se trasmiten y por ende no se generan ingresos ni siquiera para recuperar esa inversión”, refirió.

Precisó, que en la entidad hay aproximadamente 50 realizadores de cine, desde el más principiante hasta los más profesionales y aunque no hay una carrera sólida, hay el apoyo de talleres y cursos, “pero sería necesario la especialización.”

Cabe mencionar que los cortometrajes que se estarán presentando son: “ Le liberté ou le destin”, “Las mujeres que veían”, “Virtualismo”, “Proyecto V2″, “Violetta”, “Hola”, “Hasta mañana Amelia”, “El Final”, “Lenguas Dormidas”, “El Sentido de la Vida”, “Los gemelos de oro”, y “Uno más.”