Ni las avenidas se salvan de estar adornadas de baches, situación aún peor, ya que ponen en riesgo a los conductores que tienen que transitar frecuentemente a cierta velocidad muy diferente cuando circulan en algunas calles dentro de las colonias o barrios populares.

La Avenida Miguel Alemán situada en el primer cuadro de la ciudad, que colinda con el Barrio de Guadalupe, también se encuentra en el abandono de las autoridades municipales, ya que desde algunas semanas tiene un enorme y profundo bache, que expone la integridad de los transeúntes, tomando en cuenta que se encuentra ubicado un paradero de transporte urbano y es el paso de los niños y padres de familia del jardín de niños “Florinda Batista.”

Ciudadanos que se encontraban por la zona, lamentaron que ni siquiera por ser el primer cuadro de la ciudad, el Ayuntamiento de Campeche no ponga atención a estos desperfectos, que no sólo generan una pésima imagen urbana sino también un peligro, acompañado de la falta de alumbrado público por las noches.

“Tienen abandonado las principales zonas de la ciudad, como ellos no corren el riesgo por la falta de servicios públicos, no hacen nada al respecto, no es posible que no vengan a tapar el hueco, que chequen las luminarias, de un lugar que está a la vista de todos y donde frecuentan los campechanos”, manifestó doña Isela Reyes Cú.

Por lo cual, pide a las autoridades de que ya se pongan a trabajar, y pongan más atención del lugar, antes de que ocurra un accidente lamentable, pues los chóferes de camiones por andar de prisas a veces no se dan cuenta a simple vista del bache y tienen que hacer maniobras para evitar que las llantas pasen sobre el desperfecto.

“Ayer me tocó ver que un señor que manejaba su automóvil particular, al no fijarse pasó sobre el bache, sonó muy feo y por poco se voltea, afortunadamente no ocurrió un hecho lamentable pero quien le paga al señor el daño que esto ocasionó a su vehículo porqué literal la llanta se metió en el bache”, comentó.