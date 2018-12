El titular de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (SEDUC), encabezó el convivio navideño del personal de apoyo y asistencia a la educación, a quienes reconoció la gran labor que realizan, que han coadyuvado al desarrollo de estrategias innovadoras de esta institución en pro de la educación de calidad que se busca para los niños y jóvenes de la geografía estatal.

“Si algo no podemos dejar de hacer es seguir trabajando juntos, unidos, en esa alianza que ha permitido que Campeche deje huella en materia educativa a nivel nacional, que sea un referente y ustedes son parte fundamental de estas acciones, por lo que estas metas no podrían ser alcanzadas si no contáramos con su respaldo, con su dedicación y esfuerzo”, manifestó.

En otro asunto, presidió la ceremonia cívica correspondiente a diciembre, en la Escuela Primaria “Año Internacional de la Paz” de la colonia San Joaquín de esta ciudad capital, donde refrendó el interés como autoridad educativa por fortalecer acciones y medidas que permitan entre los niños, niñas y jóvenes, forjar una mejor sociedad que tenga como cimiento los valores y el respeto a los derechos humanos.

En dicho evento estuvo acompañado de la directora general del Instituto de la Mujer (IMEC), Adriana Ortiz Lanz, tras el acto cívico, el funcionario estatal hizo alusión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se rememora cada 10 de diciembre y precisó en su mensaje, este tipo de medidas se realizan para promover el respeto, la tolerancia y el amor por el prójimo, desde la infancia.

“La constitución de la carta de los derechos humanos es un compendio de medidas que nos encamina a que se reconozca que cada uno como persona merecemos respeto, porque cada uno somos valiosos e importantes y eso es lo que los derechos humanos alientan, que ustedes entiendan desde ahora el valor de cada persona, en especial de las mujeres, que se procure la equidad entre niños y niñas” aseveró.

Por otra parte, presenció el desarrollo del “taller Follow Up Rassias” en el que participaron 70 docentes del Estado, impartido por la fundación Inter-American Partnership Education (IAPE) en conjunto con la coordinación estatal del Programa Nacional de Inglés (PRONI), lo cual, permitió la retroalimentación con el personal frente a grupo para que compartan su experiencia en la aplicación de la metodología Rassias en las aulas.

Asimismo a través del Departamento de Educación Indígena, ha iniciado acciones que permitan, en un mediano plazo, consolidar la “Elaboración de libros digitales en lengua maya” por lo que 100 docentes de este nivel educativo se han sumado a esta estrategia para fortalecer este segmento del ramo educativo.

Al realizar una visita de supervisión a los talleres denominados “Alfabetización del niño maya (material didáctico para la lectura y escritura en lengua maya)” así como el de “Elaboración de libros digitales en lengua maya”, el titular de la SEDUC, Ricardo Medina Farfán, señaló que estas medidas pretenden contribuir a la consolidación y construcción de materiales didácticos y pedagógicos que permitan mejorar la educación que se imparte a las niñas y niños que asisten a centros escolares bilingües de la entidad.