Una avenida más se une a la lista de las arterias viales que permanecen sin alumbrado público, ahora es la calle 67 entre el Baluarte de “Santa Rosa” y el Baluarte “San Carlos” en el Centro Histórico por lo que representa un peligro muy fuerte tanto para estudiantes, campechanos y visitantes, esto ante el alto tránsito vehicular que allí se genera.

“Desde hace dos meses que la luz de los postes no funciona, está súper peligroso porque por aquí pasan todos los días y a altas horas de la noche estudiantes del Instituto Campechano y todos los empleados del centro, además es el centro muchísima gente transita por esta zona y pudiera haber hechos lamentables que luego las autoridades no se hacen responsables” manifestó, una empleada de Frappisimo.

Los jóvenes estudiantes aseguran que muchas veces han estado a punto de ser atropellarlos al cruzar la calle pues aunque es paso peatonal los conductores pero en especial los camioneros no respetan el señalamiento, situación que es derivada de la falta de visibilidad pues a la distancia y el exceso de velocidad las siluetas de los peatones se confunde en la oscuridad.

“Ya van dos veces que están a nada de atropellarme, afortunadamente no ha pasado a mayores, la primera vez fue porque corrí y la segunda el conductor dio un frenón pero como si fuera mi culpa me insultó que me fijara pero la culpa es del ayuntamiento que no ha mandado arreglar la luminaria, yo creo que están esperando que nos maten” señaló, un estudiante.

De igual forma, los afectados agregaron que tener dicha oscuridad en pleno Centro Histórico da mala imagen para los turistas que llegan a Campeche para conocer la belleza de su arquitectura, expresaron que lo único que pueden observar son calles mal bacheadas, mal cuidadas y encima sin alumbrado público y por ello esperan que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto a la brevedad posible.