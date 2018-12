Con motivo a la festividad de la Virgen de Guadalupe, el obispo José Francisco González González, pidió, a la feligresía católica solidaridad y respeto hacia los peregrinos que como cada año participan en está demostración de fe, representativa a nivel nacional.

Ante ello lamentó los hechos ocurridos en la madrugada de este martes, donde un grupo de peregrinos resultaron gravemente lesionados a causa de un accidente automovilístico en la carretera Campeche-Mérida.

“Los automovilistas deben ser más respetuosos y cuidar a los peregrinos en carretera y al mismo tiempo los peregrinos deben ser más cuidadosos, porqué también donde no hay luz fácilmente el conductor no puede verlos y no tanto porque tenga una cosa contra ellos si no por descuido o falta de precauciones”, agregó.

De la misma forma, reconoció, el enorme esfuerzo y sacrificio de los peregrinos guadalupanos, para demostrar su amor y agradecer o pedir algún favor recibido a través de la Virgen de Guadalupe, sin importar los kilómetros que tienen que recorrer para llegar a su santuario santo, donde algunos además de recorrer largas distancias, cargan a sus espaldas imágenes de la Morenita del Tepeyac o cruces, algunos sin ninguna retribución económica e inclusive hay quienes ahorran durante el año, para tener al menos alimento.

Sin embargo, los campechanos tienen una cultura de solidaridad y caridad con estas personas, ya que como cada año hay personas que ofrecen un lugar donde puedan bañarse, comida y agua, “ojalá sigamos siendo más atentos y crezcamos en está cultura de respeto a los peregrinos para que no se tengan que lamentar vidas ni tampoco asuntos de salud.”