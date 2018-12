La Presidenta del Patronato del DIF Estatal, Christelle Castañón de Moreno, inauguró el décimo módulo de juegos infantiles inclusivos “Juguemos Todos”, ahora en el municipio de Tenabo, donde se invirtieron tres millones 170 mil pesos, recurso obtenido del Fondo para la Accesibilidad para las personas con Discapacidad (FOTRADIS 2018), durante el corte del listón, estuvo acompañada por la Directora General del SEDIF; Silvia Elena Parrao Arceo, autoridades estatales y municipales.

El parque inclusivo, subrayó, es un compromiso cumplido del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), señalado en el pasado mes de octubre en el tercer informe, estableciendo que antes de que terminara el 2018, se inauguraría el primer parque inclusivo de Tenabo.

“Queremos dar todos los beneficios a nuestros niños que tienen derecho a jugar en espacios públicos seguros, limpios y bellos, de manera de que ningún niño se quede en casa, solo hago un llamado para que lo cuiden, agradezco el apoyo de mi esposo el Gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, quien les envía todo su cariño”, mencionó.

Asimismo, convocando a fortalecer la unión familiar y el espíritu navideño, en esta época de dar y compartir, Castañón de Moreno, realizó la gira de Navidad por el municipio de Tenabo, donde visitó a los estudiantes del Jardín “Josefa Ortiz de Domínguez”, haciendo feliz a más de 163 niñas y niños que recibieron juguetes y un kit de portería infantil.

“Me siento muy contenta, esta es una fecha hermosa para celebrar en familia, siempre aprovechen su escuela para estudiar, obedezcan a sus maestros, me gusta mucho venir a saludarlos, no me queda más que desearles lo mejor en estas fiestas decembrinas”, mencionó la primera dama de Campeche.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación (SEDUC), Ricardo Medina Farfán agradeció el apoyo del DIF Estatal, que encabeza Christelle Castañón de Moreno que está muy pendiente de sus necesidades para que crezcan sanos.

“Estamos muy contentos de visitarles, agradecemos la atención que siempre le da a las niñas y niños la Presidenta del Patronato del DIF Estatal Christelle Castañón de Moreno, para nosotros es un gran honor recibirla en todas las escuelas, su interés siempre nos llena de alegría”, anotó Medina Farfán.