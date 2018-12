Respecto al congelamiento al tope salarial que realizaron los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no someterse a la reducción de su salario, el coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Luis Flores Pacheco manifestó que no se puede violentar la decisión de la mayoría, pero señaló que lo único que sale a relucir es el egoísmo de magistrados, jueces y consejeros.

“Es un tema que nunca se había tratado y por primera vez se debaten estos temas públicamente y si es un sentir ciudadano de que no pueda haber igualdad económica, lo que se busca con este nuevo gobierno es que haya un equilibrio, donde los que ganen más tengan conciencia y no sea insensibles ante la situación económica por la que pasa el país, no puede haber alguien que gane 3,500 y alguien que gane más de medio millón de pesos” expresó, Flores Pacheco.

Por su parte, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis García Hernández externó que es preocupante la situación pues es mala señal para el extranjero que los tres poderes de la nación estén confrontados, por ello dijo que los magistrados y el presidente, Andrés Manuel López Obrador deben entablar un diálogo político para llegar a un acuerdo en beneficio de ambas partes.

“Es un problema muy grave y muy serio porque el conflicto se está haciendo más grande, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, creo que efectivamente los salarios de los magistrados son muy altos, que se debe de regular y se deben de bajar un poco pero también creo que Andrés Manuel López Obrador debe ser más humilde al tratar de dialogar con ellos” comentó, el perredista.

Asimismo el dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Antonio Gómez Saucedo opinó que en caso de no convenirles la reducción de sus salarios los magistrados deben renunciar pues estos no van acorde con la situación del país, mientras que el integrante de la Coordinadora Nacional del (PT), Amadeo Espinosa Ramos se pronunció a favor de que sean cambiados pues se debe aplicar el dicho que López Obrador ha encabezado “No se puede tener funcionarios ricos y un pueblo pobre”.