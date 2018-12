Irresponsablemente, a escasos dos meses para la fiesta más antigua de los campechanos, abruptamente la nombrada reina del Carnaval en su edición 2019, Nicole Gordillo Gómez anunció su renuncia. Conmovida y sin abundar en detalles, la joven argumentó que su decisión se debió al nulo apoyo que recibió por parte de las autoridades municipales, pues insistió en que no recibió apoyo económico, ni mucho menos de logística.

“Cuando recibí la invitación para ser reina del Carnaval de Campeche, como toda joven campechana lo considere un gran honor y una gran responsabilidad para colaborar en una de las tradiciones más importantes del municipio y del estado, asumir con mucha responsabilidad y mucho compromiso acompañada de familiares, amigos y un gran equipo” manifestó, la afectada.

En tanto, el vocero del ayuntamiento capitalino, Alejandro Gasca May aclaró que Nicole nunca presentó su renuncia oficial ante la comuna, sin embargo, precisó que días antes, la joven había solicitado la cantidad de un millón de pesos para su coronación, pero que además, pidió que no fuera coronada el mismo día que el rey, queriendo quebrantar de tal forma tan añeja tradición.

El funcionario explicó que tomando en cuenta la renuncia pública, mencionó que en estos momentos se está programando el método de selección, para elegir a la nueva soberana que representará las fiestas carnestolendas en el mes de Febrero. Al momento, hay 5 chicas que han demostrado su intención por ser la elegida.

Gasca May mencionó que el Comité Municipal del Carnaval y Fiestas Tradicionales siempre ha estado abierto para apoyar a todas y cada da una de las tradiciones y negó que le hayan dado la espalda a Nicole, pero recalcó que lo que sí se le aclaró es que las arcas del ayuntamiento no cuenta con mucho presupuesto, por lo que se decidió reducir en un 50% el recurso destinado al carnaval, sin embargo ello no podrá en riesgo la calidad de las fiestas al rey momo.