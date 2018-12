La casa limpia, las ollas lavadas, la ropa secándose en el cordel y el cuarto inundado con aroma de flores. Todo perdón viene con un nuevo comienzo – piensa Paulina. No te preocupes amor, le ha dicho a su esposo, lo pasado pisado, lo importante es que estás arrepentido, que la zorra esa no volverá a molestarnos. Los años, meses y días repletos de infidelidades, olores extraños, vergüenzas vividas en el barrio han sido borradas por el retorno del esposo ausente. “El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta”, el texto bíblico neotestamentario resuena en su recuerdo y comprende que las lágrimas sentidas y vividas no volverán.

Paulina usa hoy una minifalda azul y blusa escotada. No importa lo que ha tenido que gastar. Toda ganancia requiere inversión – piensa. Su pródigo y extraviado esposo ha regresado a rogar otra oportunidad. No se hará la difícil, rápido lo aceptará. Perdona amor, discúlpame, estaba en error. Ella…ella no significó nada, perdona. Ya no hables amor, no importa. Pero yo te dije, no valía todo lo que arriesgaste, tranquilo amor, olvídala ya. Si pues, no te atormentes, mira que abandonarte y dejarte así, sin hablarte siquiera, sin despedida alguna. No merece que la extrañes, quizá con otro estará.

La noche se cubre de gemidos, muslos inquietos y orgasmos múltiples. Hoy Paulina permite todo, su hombre ha vuelto y se quedará. Tras una breve siesta le pide que se siente en el comedor para servirle la comida. Amor, hay algo que no te he dicho – balbucea el esposo -, ella estaba… ella esperaba…No amor, no hables ya, lo sé, no molestará más. Ven, ven siéntate a cenar.

Mientras Paulina le sirve la limonada, el esposo saborea, sin saberlo, la carne bien sazonada y guisada de su hijo, otrora producto de su infidelidad.