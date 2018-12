Dormía, cuando una cegadora luz me despertó. Pensé que era Luna, mi amiga con quien compartía el departamento. La luz se apagó repentinamente dejándome encandilada. Luego, en la oscuridad de una esquina de la habitación, aparecieron dos bolas de fuego que se asemejaban a unos ojos flotantes. Poco a poco distinguí que estaban insertados en un cuerpo sin forma. Con algo que pretendió ser una mano, la cosa me hizo una seña para que me acercara. En vez de eso, me tapé la cara con la almohada, pero lo escuchaba arrastrarse. Tiritaba y los dientes me castañeaban. Después de unos minutos, ese ente de siniestros ojos, sigiloso, se metió entre mis sábanas. Con una fuerza descomunal me paralizó y se me trepó encima. Su masa era caliente y me quemaba. Su respiración en mi oído exacerbaba mi horror. Intenté luchar, pero pesaba tanto, que parecía de piedra y no me permitía moverme. Su boca invisible y viscosa se deslizaba por mi erizada piel lamiendo y mordisqueándola, me recorría con sus garras trazando surcos. Un grito se congeló en mi garganta cuando abrió mis piernas y me penetró con una enorme y ardiente lanza desgarrándome al introducirla.

Al día siguiente, quería pensar que lo sucedido la noche anterior había sido una pesadilla, pero las marcas por todo mi cuerpo eran evidentes. Recordé que semanas atrás Luna presentaba marcas similares. En aquel momento, me narró una mala experiencia referente a esa cosa que emergía de la nada y que la perseguía a donde fuera. Me dirigí a su habitación para que volviera a narrármelo, pues no recordaba más. Toqué la puerta, pero no contestó. Entré… estaba sobre la cama, golpeada brutalmente y cientos de gusanos salían de su boca y demás orificios desparramándose en todas direcciones…