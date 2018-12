Mientras muero recuerdo.

Había mentido: “sí, querida, es una lástima, se vence el plazo de la entrega y deberé quedarme hasta concluir el proyecto”. ¡La noche que me esperaba! Podía sentir la incipiente erección y la sangre hirviéndome mientras se acercaba la hora de mi cita. Fueron momentos de sexo delicioso. No quería que acabaran, mi sed no se había apagado, quería más. Regresar a mi hogar fue un suplicio, odiaba estar ahí. Me puse el pijama y me dirigí a la cama como si del paredón se tratara, entonces noté que la perra estaba viéndome fijamente y conforme me acercaba mostraba los dientes y gruñía. En voz baja le dije: “¡no jodas, soy yo¡ Su respuesta fue gruñir aún más fuerte, cansado, decidí no pelear, tomé un cobertor y pasé la noche en el sofá.

Al despertar, sobre la mesa había un mensaje:

“Amor, fuimos al parque”.

Mientras lo leía, pensaba en que no me importaba a dónde hubieran ido. Sonó mi celular, eran mensajes de ella, ¿quería verla hoy? ¡Claro que sí! Me arreglé y dejé un recado:

“Surgió un problema, voy a la oficina.”

Nada se comparaba a estar entre sus brazos… y piernas.

Al llegar a casa, la perra estaba tras la puerta, sus ojos irradiaban destellos rojos, se acercó, me olisqueó la entrepierna gruñendo, corrió a la puerta de la recámara y me mostró los dientes amenazadoramente. Fastidiado… y agradecido, dormí en el sofá. La perra comenzó a perseguirme, gruñendo y ladrando, me dio alcancé, me arrancaba el pene, los testículos, podía ver mis intestinos, sentir la sangre, ¡oír mis gritos! Entonces desperté. La perra estaba echada sobre mí, oprimiéndome el pecho, sofocándome, mirándome a los ojos mientras me mataba. Parecía que sonreía al ver que moría, parecía que leía mi mente.