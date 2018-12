Mi madre me llevaba en brazos abriéndose camino entre los ahí reunidos. Fuimos hasta el féretro abierto donde estaba aquel hombre que había sido hasta hacia poco el pilar de la familia. Sollozos, rezos murmurados, el olor a café recién servido, el olor de las gladiolas que rodeaban el ataúd. Olor empalagoso de flores mortuorias y un tufillo que no desaparecía del todo|1 ni con los frascos llenos de vinagre disimuladamente escondidos. Podía verlo, amortajado. Cubierto todo desde la cabeza, excepto el rostro, con algodones tapando los orificios nasales. Sentí que en cualquier momento abriría los ojos. Vi a familiares despedirse, acercándose, besando esa mejilla. Llegó nuestro turno. Horrorizada vi a mi madre inclinarse para besarlo. “¡No mamá! ¡No quiero!” escuché mi voz infantil gritando, ajena a mí, con desesperación me revolví tratando de resistirme de la misma manera en que lo hacía cuando él visitaba mi habitación por las noches. Fue inútil, me obligó a besar esa piel muerta, helada. Esa frialdad que se me metió en el alma… el olor, se impregnó en mi cuerpo, causa de que años después en mi edad adulta tuviera que tallarme el cuerpo varias veces para sentirme limpia. “¡No, por favor, no!” Volví al presente; salí de mis recuerdos. Gemidos ahogados de la persona que se encontraba tendida en la cama de ese oscuro y sucio hotel de paso. Presioné la almohada con mis rodillas hasta que dejó de moverse. La base de mi obra maestra estaba lista.

|Días después leía en los periódicos la reseña de la exposición; como de costumbre había sido favorable. En especial “La efigie de alabastro”, que era la pieza principal. Todos comentaban la facilidad del artista para captar las expresiones humanas de los últimos momentos, pero ninguno mencionaba que expresara arrepentimiento; tendría que continuar mi búsqueda.