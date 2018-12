Campechanos se encuentran molestos pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) nuevamente hace de las suyas, ahora los cajeros no funcionan por lo que tienen que hacer largas filas para poder realizar el pago de sus recibos de luz, acción que les causa conflicto pues tardan más de una hora en efectuar este trámite.

“Ya sé cómo es la situación con la Comisión, jamás vamos a venir y salir rápido de aquí, siempre por una u otra razón siempre tardamos mínimo una hora para salir de aquí por eso ya comencé a tomar la precaución de venir los sábados que no trabajo pero venir a pagar entre semana es sinónimo de que llegues tarde al trabajo y te descuenten el día” manifestó, un usuario.

Los afectados señalan que es sorprendente las condiciones en las que ofrece el servicio la CFE pues alegan que con todo lo que cobran deberían tener cajeros funcionales y de primera calidad pero la realidad es otra, pues ni los “CFEMáticos” de Santa Lucia ni los de la sucursal matriz funcionan.

“A todo la gente que le he preguntado cómo les llego su recibo de luz este bimestre, todos, absolutamente todos me dicen que les llego elevado por lo que pagaran más de lo que recientemente les llega y aun así ¿nos dan este servicio tan asqueroso? No puede ser posible, cada vez es peor” agregó, un campechano evidentemente molesto

Ante estas irregularidades los ciudadanos han optado por hacer públicas sus denuncias e inconformidades a través de redes sociales, esto con el objetivo de darle a conocer al resto de los campechanos la situación de los cajeros y que puedan tomar las medidas pertinentes al momento de querer ir a pagar sus respectivos recibos de luz.

“Sinceramente yo no sabía que no podía pagar mis recibos de luz en farmacias y tiendas autoservicio pero el otro día mi nieta me lo informó porque lo vio en el Facebook, por ello mejor allí lo voy a pagar, esta es la última vez que vengo a pagar a la CFE, ya estoy harta de ellos” finalizó, una señora de la tercera edad.