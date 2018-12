Las avenidas en oscuras es lo último en cuanto a moda en la capital campechana, la Avenida “Patricio Trueba de Regil” a la altura de la facultad de Enfermería y hasta la glorieta “Al infinito” por la falta de alumbrado público en las noches permanece en penumbras, lo que representa un alto peligro para estudiantes y trabajadores de la zona.

“A nosotros como estudiantes pues nos afecta mucho porque corremos riesgo de ser atropellados al querer cruzar la calle, esta situación ya tiene muchos meses y nadie sea preocupado por arreglar la luminaria, cuando salimos de nuestras clases tenemos que caminar varias cuadras donde haya luz” precisó, una estudiante de medicina.

Asimismo, trabajadores de algunas empresas e instituciones que se encuentran instaladas en dicha avenida manifiestan que temen ser víctimas de delincuentes, pues ante un intento de robo pudieran ser lastimados físicamente y nadie se daría cuenta.

“Salimos de trabajar entre las 8 y 9 de la noche, el paradero está allí no se ve, ni el camionero lo nota cuando pasa y por consiguiente no nos da parada porque obviamente no nos vemos y por lo tanto tenemos que caminar hasta 2 o 3 cuadras para tomar el transporte público” señalo, un empleado de la empresa “Silvia”

Los afectados aseguran que dicha problemática tiene más de 4 meses que prevalece por lo que, así como era competencia del alcalde saliente ahora lo es de la nueva administración del Ayuntamiento de Campeche, por lo cual esperan se tomen las medidas pertinentes antes que haya hechos que lamentar.

“Cuando estuvo Edgar Hernández lo reportamos como 5 veces porque hubo varios atropellamientos, afortunadamente ninguna muerte, pero ahora le toca al nuevo presidente municipal, ojalá nos ayude porque ante los delincuentes y las personas que manejan a exceso de velocidad todos aquí corremos peligro” finalizó, la trabajadora de una cenaduría.