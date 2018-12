A pesar de ser una de las principales entradas a la capital campechana la Avenida “Héroe de Nacozari” se encuentra en total oscuridad por las noches, lo que representa un peligro latente tanto para los conductores, como para los ciudadanos que laboran en las diversas empresas e instituciones de la zona.

“Yo trabajo en una de las empresas que están instaladas en el Parque Industrial, no cuento con vehículo particular y por lo tanto tengo que esperar el camión aquí afuera, ¿te imaginas el miedo que me da todos los días salir y pararme en la calle? Es horrible porque no sabes que puede pasar y nadie me ve” señaló, una ciudadana.

Ante esto, algunos campechanos expresan sentir temor pues ante la falta de alumbrado público temen ser víctimas de delincuentes ya que dada la situación amantes de lo ajeno pudieran estar escondiéndose entre los árboles o monte esperando a los trabajadores que caminan para poder tomar el transporte público.

“Aquí nos pueden asaltar, golpear y hasta matar y ni quién se dé cuenta, sino fuera por la luz de los coches o nuestros celulares que prendemos no pudiéramos ni ver las banquetas, está terrible está oscuridad, ojalá ponga luz porque sí es muy riesgoso para nosotros” anexó, un empleado.

Asimismo, otros manifiestan que al ser una de las salidas y entradas de Campeche los vehículos manejan a exceso de velocidad y les preocupa ser atropellados por qué la visibilidad ante la distancia y velocidad es casi nula.

“Podemos estar parados esperando el camión, pero puede venir un loco borracho a exceso de velocidad, nos atropella, nos mata, se escapa y ni quién se enteré, esperamos que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto antes de que sucedan hechos lamentables y de tengan pérdidas humanas” finalizó, una trabajadora.

Redacción DC / Candy García Sansores.