Informa Preciado Rodríguez que presentó su renuncia al fuero constitucional ante Mesa Directiva; invita a legisladores y gobernadores hacer lo propio

Palacio Legislativo (Notilegis). – El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN), informó que presentó ante la Mesa Directiva su renuncia voluntaria al fuero constitucional a partir de este jueves, e invitó a todos los legisladores y gobernadores a hacer lo propio.

“Hoy he presentado al presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, un documento para hacer de su conocimiento que por mi propia voluntad y sin existir dolo o presión de ningún tipo, a partir de este jueves renuncio al fuero constitucional que con motivo de mi investidura me otorga la Constitución, establecido en los artículos 62 y 111 de la misma”, indicó en conferencia de prensa.

El presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias aseveró que debe existir igualdad entre ciudadanos, sin que medie distinción entre unos y otros, derivada del ejercicio del cargo público.

“El fuero es un requisito de procedibilidad, si renuncias a la procedibilidad puedes renunciar a ello”, precisó.

Invitó a los legisladores y gobernadores a que, voluntariamente renuncien al fuero constitucional hasta que la Constitución haya sido modificada y desaparezca para todos los funcionarios públicos del país.

“No tiene por qué haber mexicanos de primera y mexicanos de segunda, mexicanos que se pueden ir a la cárcel y mexicanos que no pisarían la cárcel hasta ser sentenciados”, expresó.

Preciado Rodríguez explicó que el fuero constitucional es una protección establecida en la Constitución para algunos funcionarios del Estado, para que no puedan ser juzgados inmediatamente por delitos de orden penal, “pero no cuenta para lo administrativo”.

El fuero “protege cuando un funcionario comete un delito para no ser juzgado de manera inmediata, sin que la Cámara (de Diputados) se pronuncie con la posibilidad de decir sí es posible condenarte o no es posible condenarte. Es decir, es un prerequisito jurisdiccional para poder ser juzgado por un juez”, detalló.

“Si a un diputado, a un gobernador, a un Presidente de la República, un juez le ordena pagar pensión alimenticia el fuero no le sirve para eso, si lo para un tránsito no le sirve para no pagar la multa, si va borracho y lo paran se tiene que ir al Torito”, añadió.

Recordó que en los últimos 50 años de todos los diputados, senadores del PAN, alcaldes, gobernadores etcétera, “ninguno ha entrado a las Cámaras para ser desaforado”.

“De los casi siete mil legisladores que ha habido en los último 50 años, sólo recuerdo seis casos de desafuero, entre ellos el de Andrés Manuel (López Obrador) por violar un amparo y el de René Bejarano (Martínez) que a mí me correspondió revisar y votar en el año 2005, pero fuera de esos casos no es algo tan común”, mencionó.

Señaló que su grupo parlamentario ha planteado que desaparezca el fuero constitucional, pero votaron en contra de la iniciativa que elimina el “fuero constitucional” y establece la “inmunidad constitucional”, porque “advertimos que había una farsa de Morena que realmente no quieren cambiar el fuero”.

“Lo único que hacen es cambiar el nombre de fuero a “inmunidad constitucional” que es el no ser separado del cargo a un funcionario hasta que no se pronuncie un juez en sentencia definitiva, es una farsa”, aseveró.

Preciado Rodríguez comentó que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acaba de presentar otra iniciativa en el Senado, “exactamente igual le quitan el supuesto fuero y le dejan la inmunidad constitucional, es decir nuevamente lo único que hacen es cambiar el nombre”.

“El Presidente durante su cargo no podrá ser juzgado hasta que no haya una sentencia definitiva de un juez que haya causado ejecutoria y hasta ese entonces podría él llegar a pisar la cárcel”, concluyó.