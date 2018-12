La instrucción del Presidente, Andrés Manuel López Obrador es que se impulse el desarrollo de la pesca y la acuacultura en la totalidad del territorio nacional; no sólo donde hay, sino impulsar donde no hay; -“la realidad es que estas actividades están muy desarrolladas en el noroeste del país, pero estamos llamados a desarrollar el resto aunque por el momento no haya actividad o sea insuficiente”, señaló el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes Angulo.

Agregó que “tenemos que impulsar mucho el desarrollo de la actividad y descentralizarla al resto del país, en los dos litorales y toda la parte central del territorio; eso implica que vamos a tener mucho trabajo y mucho desplazamiento territorial; en esta nueva era de la administración pública federal debemos inmiscuirnos e imbuirnos en una nueva cultura de servicio público, como lo ha expresado el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Villalobos Arámbula”.

De formación académica como ingeniero en Alimentos del Mar, originario de Mazatlán e integrante de una familia “cien por ciento pescadora”, Raúl Elenes, recién nombrado Comisionado Nacional de la CONAPESCA, en reunión de salutación con el personal de la dependencia indicó que en este cambio de Gobierno, la intención es que no se detenga la funcionalidad de la Comisión.

Tras la transmisión remota por videoconferencia del saludo del Secretario Víctor Villalobos, en la que participó el personal, Raúl Elenes reiteró los conceptos del titular de la SADER, sobre el compromiso de devolver a la administración pública los altos valores de la ética, la honestidad, la responsabilidad y el compromiso de trabajo.

Retomando los conceptos del Doctor Villalobos, Raúl Elenes subrayó que “no venimos aquí por honores ni por beneficios personales; lo que queremos es servir a los ciudadanos, aspiramos a construir una sociedad en la que a los derechos que todos estén por encima de los privilegios de algunos cuantos y lo más evidente es la austeridad. Se acabaron esas épocas de dispendios, de excesos, de gastos excesivos, de la parafernalia del poder”.

Anunció el Comisionado que las oficinas centrales de CONAPESCA se mantienen en Mazatlán, con los mismos programas, componentes y subcomponentes, con las mismas direcciones generales, aunque habrá ajustes y reestructuras en algunas áreas, que se irán viendo durante el primer trimestre del próximo año.

Dio a conocer que de acuerdo a las instrucciones del Presidente López Obrador, el personal de base de todo el Gobierno Federal va a ser respetado y reconsiderado totalmente en sus derechos laborales; de igual manera el personal de confianza, pero finalmente sí habrá una visión de entregar más al servicio público, pues los ciudadanos esperan mucho más, un cambio de actitud, mayor eficacia en el manejo del recurso público, transparencia, honestidad y austeridad. “Eso lo vamos a aplicar”, dijo.

Por eso, -“vamos a trabajar con nueva intensidad, este mes de diciembre es de fin de ciclos; terminamos con el presupuesto del 2018 y estamos haciendo un propuesta de presupuesto para el año que entra, muy probablemente va a ser diferente, mucho más austero, pero con una dinámica de aplicación mucho más eficaz y eficiente”, concluyó.

