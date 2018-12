Desde hace más de una semana vecinos de la Unidad Habitacional “Siglo XXI” se encuentran vulnerables ante los amantes de los ajeno pues diversas calles y avenidas se encuentran en penumbras, esto por la falta de alumbrado público pues, aunque los postes están debidamente instalados estos no funcionan.

“Nosotros ya no sabemos para dónde correr, sino son los baches, es el monte y sino la luz, aquí cuando la luminaria falla es terrible porque queda peor que boca de lobo, sino fuera por la luz de las casas que dejan prendidas no se vería ni el camino por donde vamos, es muy peligroso” manifestó una ciudadanía.

Los afectados aseguran que desde el primer día que faltó la luz, primero hicieron el reporte a la Comisión Federal de Electricidad, pero alegan que la única respuesta que les dio la CFE fue que era responsabilidad del Ayuntamiento y por lo tanto ellos tenían que ser quiénes acudieran a darle solución a la problemática.

“La Comisión y el ayuntamiento solo se pasan la bolita entre ellos, uno decía que es culpa del otro y mientras a los campechanos que nos lleve la fregada, nosotros ya no podemos caminar con confianza, ni siquiera ir a comprar porque no sabemos que malandro va a salir y nos va a saltar o a matar ¿Quién va a responder por ello?” agregó un enojado campechano.

Ante esto, esperan que el Ayuntamiento de Campeche tome cartas en el asunto a la brevedad posible o en dicho caso realicen las gestiones pertinentes con la Comisión Federal de Electricidad para que las calles vuelvan a tener alumbrado público antes que sucedan hechos lamentables.

“¿Así estarán las calles de las colonias donde viven los funcionarios? ¡No, claro que no! pero a nosotros nos pasa de todo y a ellos no les importa porque, aunque tengan “intenciones” de mejorar las cosas en la ciudad pues la realidad es otra y como dice el dicho “De lengua me como un taco” finalizó, una a ciudadana.