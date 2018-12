PEF 2019 debe tener una vocación social que genere certidumbre y confianza, además de cuidar el entorno macroeconómico y la estabilidad del país: Juárez Cisneros

Palacio Legislativo 04-12-18 (Notilegis).– El coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, señaló que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 debe tener una vocación social que genere certidumbre y confianza, además de cuidar el entorno macroeconómico y la estabilidad del país.

Asimismo, “que no descuide a ningún sector, tenga una visión estratégica y no responda a la repartición de dinero indiscriminado, y sobre todo, no se gaste más de lo que se tiene, en aras de cumplir con lo prometido en estos meses”, dijo el legislador en declaraciones a la prensa.

Respecto a los recursos destinados a programas sociales, indicó que se debe tener en cuenta que “primero hay que generar riqueza para distribuir excedentes, si no va a llegar el momento en el que se nos va a terminar el recurso y a ver qué pasa, si no hay que repartir dentro de dos o tres años, qué van hacer”.

Referente a la figura de los encargados de las Delegaciones de Programas de Desarrollo Social, adscritas a la Secretaría de Bienestar, que se crea a partir de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se debe manejar con “mucho cuidado, porque podría ser utilizada para promoverse, inminente, para ser un candidato”.

Agregó que su partido observará cómo se desempeñarán, cómo se instrumentan sus funciones en los hechos; sin embargo, “a mí no me queda ninguna duda de que, lo reitero, los súper delegados, esa estructura, es una incubadora de candidatos”.

“Esperemos que no se pervierta eso, que esa repartición de dinero público no vaya a empezar a generar conflicto y alterar la vida democrática del país”, abundó.

Juárez Cisneros fue consultado sobre las declaraciones que dio en su conferencia matutina el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde anunció que la próxima semana enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para abrogar la reforma educativa.

El legislador dijo que esperarán a que llegue para emitir algún juicio. “Tenemos que analizarla”, no obstante, aclaró, “en todo lo que sea retroceder no vamos a estar de acuerdo”

“Nosotros vamos a estar a favor de todo lo que abone a un sistema educativo de calidad que le sirva a las niñas y a los niños mexicanos”, añadió.

Al líder parlamentario también se le cuestionó sobre la decisión de la nueva administración de continuar con el fideicomiso para financiar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, para respaldar los bonos, más no seguir su construcción.

El priista señaló que es bueno “darle certeza y confianza al que invierte en el país; lo que es lamentable es que en una circunstancia como ésta no se haya previsto con antelación”

“Al cancelar la construcción del nuevo aeropuerto, este tema de los bonos, era de todos conocidos, entonces ¿porque no se previó también?, pero qué bueno que ahora se dé certeza”.

Aseveró que el PRI mantendrá su postura de que “fue un error cancelarlo. Era muy sencillo, si hubo violación a la ley, que se le aplique a quien la violentó; si los costos eran muy altos, que se ajustaran; si hay conceptos de obra que son sustituibles, que se ajusten y que pueda haber un ahorro, pero no detener un proyecto de esta naturaleza, porque simplemente así se le ocurrió a alguien”.