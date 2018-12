En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida que se conmemora el primero de diciembre, la Asociación Civil “Unidos por una vida digna” invita a la ciudadanía en general, funcionarios y diputados locales para que asistan el próximo cuatro de diciembre a las 10:30 de la mañana al recinto legislativo donde harán un pronunciamiento para fomentar y realizar campañas de prevención del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Diego Cervera Balan, presidente de “Unidos por una vida digna” expresó que es lamentable que la Secretaría de Salud no se encuentre apoyando a las Organizaciones No gubernamentales (ONG´S) pues aunque estas se empeñen en trabajar en beneficio de la población que porta el VIH y por quienes ya se encuentran padeciendo los remanentes del Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) todo intento es limitado por no contar con el respaldo de la Secretaría.

“Siempre hemos denunciado que hay nepotismo dentro de la Secretaría de Salud, sin embargo no ha hecho eco con el Secretario de Salud, inclusive cuando convocan CENSIDA a nivel nacional hemos querido participar y te piden una carta de vinculación con la Secretaría de Salud y la ONG y no te dicen que no te la van a dar, te dicen que sí, pero te la entregan el mero día que va a finalizar la convocatoria” externó, Cervera Balan.

De igual forma, Diego Cervera manifestó que en diversas ocasiones han reportado que en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) todos los viernes se encuentra sin psicóloga y médico, pues dijo “desaparecen y no sabe dónde se meten”.

“Estas cosas que suceden no nos perjudican a nosotros como asociación civil, perjudican a la población, nosotros seguimos con nuestro trabajo creando alianzas con otras asociaciones civiles que se han sumado al trabajo pero por parte de la Secretaría de Salud no vemos un trabajo concreto o una respuesta medible ante el VIH” reiteró, el representante de la A.C.

Esta postura fue avalada y secundada por Rocío Hernández Pérez, secretaria de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues agregaron que Campeche aún no cuenta con un programa de educación sexual integral por lo que finalizaron señalando que la Secretaría de Salud se ha visto rebasaba ante la problemática y la falta de medicamentos.