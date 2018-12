Por el impulso que se ha brindado para fortalecer la enseñanza del idioma inglés en Campeche, la Secretaría de Educación del Estado (SEDUC), fue reconocida como miembro embajador de la comunidad del Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Young Students Series, galardón que otorgan las oficinas Educational Testing Services (ETS) de Princeton del Institute of International Education (IIE).

Durante el evento desarrollado en la Biblioteca Benjamín Franklin de la Embajada de los Estados Unidos, el secretario de Educación de Campeche, Ricardo Medina Farfán, recibió de manos de Jesús Rojas, Director General del Institute of International Education del Gobierno de los Estados Unidos de América, una placa y un reconocimiento que acredita a la dependencia estatal como integrante de este organismo internacional.

En la ceremonia, se indicó que dicho reconocimiento se entregó a la SEDUC por utilizar las herramientas TOEFL para realizar los procesos de Certificación de Nivel de Idioma en alumnos y maestros; habiendo aplicado entre 2016 y 2018: 324 evaluaciones Institutional Testing Program (ITP) a docentes y asesores de educación básica, 180 evaluaciones Primary a alumnos de sexto grado de primaria y 188 evaluaciones Junior a alumnos de tercero de secundaria.

El titular de la dependencia estatal puntualizó que en la entidad se tiene el interés de reforzar la enseñanza de este idioma ya que, ante un mundo globalizado, el aprendizaje de este abre nuevas puertas y oportunidades en el mundo laboral.

En este sentido detalló, en Campeche se cuenta con 62 asesores del Programa Nacional de Inglés (PRONI) que laboran en educación preescolar y primaria, beneficiando a 87 centros educativos de ambos niveles; asimismo se tiene una plantilla de 14 docentes de inglés en primaria y 127 en secundaria, impactando en total a cerca de 55 mil niñas, niños y jóvenes de toda la entidad.

Destacó que gracias al interés del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, en Campeche se ha reforzado en gran medida la enseñanza de esta lengua extranjera en los centros educativos, así como se han impulsado acciones para promover el inglés como una asignatura fundamental para el desarrollo académico de las niñas, niños y jóvenes.

En este sentido destacó la implementación de actividades a través del PRONI en la entidad, como es el caso del ‘Spelling Bee’ que permite el fortalecimiento del idioma en los alumnos; al igual que la capacitación de docentes sobre el método Rassias, que consolida la profesionalización del personal académico, que redunde en la mejora del aprendizaje de los estudiantes; además de la alianza con diversas instituciones internacionales que han permitido que estudiantes campechanos participen en cursos académicos para perfeccionar sus conocimientos del idioma.

Finalmente, Medina Farfán puntualizó que siguiendo con el compromiso de generar más acciones para promover este idioma en Campeche, se espera que durante 2019 se realicen otras actividades con el Institute of International Education, entre las que destacó, se encuentra la participación en las Olimpiadas de Inglés así como la instalación de una Franklin Corner en el Estado y capacitación metodológica a docentes.

