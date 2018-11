La humildad no es una característica propia de la diputa integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Biby Rabelo de la Torre, pues si bien es cierto es la única que ha presentado más de una iniciativa en el Congreso del Estado, siempre termina cometiendo un error al momento de exponerla en la tribuna.

Y es que es de humanos cometer errores y de eso nadie está exento, situación que le ha pasado últimamente a la diputada panista, siendo el ejemplo más reciente su participación en la tribuna en la décima octava sesión en la que presentó una iniciativa para que el gobierno del estado este obligado a otorgar útiles escolares, uniformes y mochila a los estudiantes de nivel básico.

Por un lado hay que reconocer que dicha propuesta es aceptable y en su uso de la palabra la diputada del blanquiazul señaló que las reformas que planteaba hacer eran específicamente a los artículos 2 y 173 de la Ley de Educación del Estado de Campeche”.

La intención de la legisladora local fue buena pero parece desconocer en su totalidad la ley que ella menciona, pues esta solo contiene 62 artículos, situación que originó que se buscará la postura de la diputada para aclarar dicha situación, pero lejos de aceptar que también comete equivocaciones, de manera arrogante negó haberse confundido, esto a pesar de que existen diversas grabaciones de su intervención.

“Yo dije el articulo 12 y no, no es cierto no había ninguno de 170, era 12 y el otro era 17 y ¿para qué me preguntan eso?… desgraciadamente cada que yo me suba a la tribuna va a tener un error, pero yo lo voy a seguir haciendo por la gente que voto por mi” respondió, Rabelo de la Torre.

Nuevamente, los panistas optan por ocupar el papel de víctimas lejos de tener un poquito de humildad y aceptar que comenten errores como todo el resto de los ciudadanos.