Informó que se interpusieron procedimientos legales contra ICA para recuperar 406 millones de pesos invertidos en esa empresa.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Florentino Castro, aseguró que esta institución cuenta hoy con mayor capacidad financiera y reservas que dan tranquilidad a su futuro.

Al comparecer ante la Comisión de Salud, que preside el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, el funcionario informó que al inicio de esta administración las reservas financieras del Instituto eran de 57 mil 902 millones de pesos. Hoy, resaltó, suman 91 mil millones.

Dijo que esos recursos representan para el ISSSTE una posibilidad para enfrentar “muchas de las debilidades que tiene”.

Refirió que el presupuesto del Instituto en 2018 es de 282 mil 632 millones de pesos, pero 73 por ciento se destina al pago de pensiones, 0.55 por ciento a obra pública y el resto a servicios personales y gastos de operación.

El director dijo que cuentan con 105 mil 432 trabajadores, de los cuales 81. 1 por ciento corresponde a personal médico, enfermería y paramédico. Además, atiende a 13.2 millones de derechohabientes, de ellos, más de un millón 200 mil son pensionados y jubilados.

Señaló que un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sobre la situación de las pensiones, recomendó al ISSSTE aumentar las aportaciones, ampliar los años de trabajo, impulsar medidas de ahorro y políticas públicas para los adultos mayores.

Respecto del Fovissste, indicó que se trata de una institución sólida que a lo largo de su historia ha otorgado 1.7 millones de créditos. En esta administración, explicó, se otorgó uno de cada cuatro de esos créditos.

Indicó que el ISSSTE cuenta con un fondo de préstamos personales, que no es presupuestal ni regulado por la Secretaría de Hacienda. Cuando llegamos a esta administración, reveló, tenía recursos por 17 mil millones pesos y debía 2 mil 500 millones.

Hoy, el fondo cuenta con más de 30 mil millones de pesos y no debe nada. Tiene una gama de préstamos personales para casos de desastre: derechohabientes de Sinaloa y Nayarit fueron beneficiados recientemente con recursos de este fondo. En unas horas presta hasta 30 mil pesos a un asegurado para que enfrente estas situaciones, agregó.

Afirmó que el abasto de medicamentos supera el 95 por ciento y han sido mejorados los servicios de salud con programas como Hospital Abierto y con nuevas tecnologías que “humanizan los servicios”.

Se recuperó la vocación social y se hizo del derechohabiente el eje central de cada una de las acciones que se llevan a cabo.

Florentino Castro recordó que desde 2014 el ISSSTE otorga seguridad social a las parejas del mismo sexo; desde entonces 488 de ellas se han incorporado voluntariamente.

En la ronda de preguntas, la senadora de Morena, Lilia Margarita Valdez Martínez, aseguró que el personal del ISSSTE no tiene bases laborales, que en los préstamos hay “gran corrupción”, faltan máquinas para hemodiálisis, los elevadores no funcionan, no permiten visitas para los ancianos y las ambulancias son rentadas.

Cómo le podemos hacer para que una institución a la que queremos proteger, nos haga sentir igual de satisfechos, porque “La salud se convirtió en un negocio para las inversiones privadas”, manifestó.

La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PAN, recordó que en marzo se informó sobre una pérdida de 400 millones de pesos del PENSIONISSSTE en la compra de 10 por ciento de las acciones de ICA, convirtiéndose en el mayor accionista de esta empresa.

Muchos detalles de ese procedimiento no son públicos y poco se sabe al respecto. Desde 2015, abundó, la constructora había tenido una caída en el precio de sus acciones del 50 por ciento y preguntó: bajo qué argumento el ISSSTE decidió invertir en una empresa con pérdidas considerables y si hay investigaciones sobre esta irregularidad.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, indicó que los recursos del ISSSTE para obra pública son muy reducidos y la infraestructura médica tiene muchos años de antigüedad.

Destacó la necesidad de conocer qué medidas de carácter estructural se pueden tomar para garantizar la seguridad social de los trabajadores, “porque actualmente el Senado está integrado por un grupo de legisladores muy comprometidos con este tema y están preocupados por resolver algunos de los vacíos que tiene la legislación”.

La senadora Patricia Mercado aseguró que el derecho a la seguridad social es fundamental. Sin embargo, acusó que a los trabajadores que laboran en instituciones públicas y que tienen los salarios más bajos, sobre todo los prestan servicios de mantenimiento y limpieza, “se les decidió sacar para contratarlos por la figura de outsourcing”.

Por tal motivo, la senadora de Movimiento Ciudadano preguntó si hay alguna posibilidad de incluirlos dentro de la seguridad social, “ya que son los que menos ganan y están bajo situaciones más complicadas”.

En sus respuestas, Florentino Castro explicó que PENSIONISSSTE invirtió 406 millones de pesos en el 2015 en la compra de acciones de ICA, “en un momento en el que la empresa no presentaba problemas financieros”.

Aseguró que los problemas financieros de la empresa salieron a la luz pública en 2017, cuando omitió informar de una reestructura corporativa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Bolsa Mexicana de Valores y al público inversionista, “ahí se dio el conflicto”.

En este sentido, informó que PENSSIONISSSTE tiene tres procedimientos de carácter legal contra ICA y contrató un despacho privado exclusivamente con este propósito. También, indicó, hay un juicio ordinario civil y un amparo indirecto.

Refirió que hay un comité de inversiones y riesgos que es quien toma las decisiones “y cuando las tomo, según las autoridades de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y de los miembros de esta Comisión, no se conocía la situación financiera de ICA”.

Estamos peleando, “y estamos seguros que PENSIONISSSTE recuperará los 406 millones de pesos” que invirtió en ICA, puntualizó.