Grandes, medianos, chicos y de todas las dimensiones posibles son los baches que se pueden encontrar en diversas calles del distrito II, el cual en las elecciones pasadas fue ganado por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Biby Rabelo de la Torre, quien por cierto hace unos días dijo que acudir a las Comisiones Ordinarias no es trabajar.

Colonial Campeche, Villas de Kala, Paseos de Campeche, Vista Hermosa, Castamay, Terranova, Unidad Habitacional Tula, Plan Chac, Presidentes de México, entre otras cuentan con calles prácticamente intransitables, por lo que los ciudadanos le exigen a Rabelo de la Torre deje de tomarse fotos visitando comunidades y que se ponga a bachear como tanto presume.

“Yo no soy priista, más bien no soy de ningún partido porque todos roban, pero Eliseo Fernández acusa Edgar Hernández de no trabajar por los campechanos pero él está peor porque dejo un distrito abandonado, mi calle aquí en colonial esta insufrible, cuando fue diputado jamás nos visitó y ahora la Biby ni sus luces” señalo, una habitante de la calle Tulum.

Cabe señalar que el distrito II en el periodo 2015- 2018 debió ser atendido por el ahora presidente municipal de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar quien en su debido momento presumía de tener la jurisdicción mejor atendida, declaración que ahora son desmentidas por los ciudadanos de diversas colonias.

“Es verdad que venía y tapaba algunos bachecitos, pero imagínate, si los que tapa el ayuntamiento se lavan con la primera lluvia, con mucho más razón los huecos que él “pinta” con chapopote porque no creo que gaste dinero de su bolsillo para arreglar las calles, ese material es el más barato y lo barato sale caro, al final el hoyo que tapa cuando se vuelve abrir es del doble de tamaño que al inicio” explicó, un afectado de la Ampliación Concordia.

Ante este panorama desolador en las calles de la ciudad capital los campechanos exigen que los diputados del partido que sea, así como el alcalde del municipio que dejen de quejarse y que se pongan a trabajar apoyando a quienes confiaron en ellos.