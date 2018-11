Tras seis años y medio de trabajar como coordinadora administrativa en el departamento de Validación Electrónica de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) Juliana González y González denuncia despido injustificado por parte del secretario general Fernando Medina Blum.

El lamentable hecho sucedió el pasado lunes, cuando el sujeto antes mencionado le pidió que firmará su carta de renuncia sin razón alguna, y la cual se negó a firmar, ya que ella en ningún momento lo solicitó, ya que es una persona comprometida con su trabajo.

En entrevista, Juliana González, dijo que al negarse a firmar, se le notificó que no acudiera a laborar e incluso le prohibieron el acceso a su área de trabajo y hasta la fecha no hay argumento válido de tal determinación.

Por lo cual, pide la intervención de la rectora de la Máxima Casa de Estudios, Cindy Saravia López, para que le den una solución a esta injusticia, ya que el martes acudió a su centro laboral, acompañada de un notario público, José Guadalupe Estrada González, quien dio fe del trato otorgado a su persona y aunque logró estampar su huella digital para acceder al edificio de la Secretaría General no pudo entrar a su oficina.

Aseguró, que otros compañeros han sido despedidos de manera irregular a pesar de contar una plaza administrativa, sin embargo, personalmente interpondrá una denuncia hasta llegar a las últimas instancias, “estoy sufriendo agresión laboral no me permiten entrar a mi área de trabajo y a parte el trauma psicológico, soy madre soltera y me preocupa como voy a mantener a mis hijas.”

“Querían que yo firmará una renuncia que supuestamente yo había hecho y nada que ver, a parte tenía fecha del 23 de noviembre y obviamente no firme… no entiendo porque lo están haciendo yo no tengo diferencias con nadie y hasta horas extras me he quedado sin que me las paguen porque me gusta mi trabajo y no se vale”, manifestó.