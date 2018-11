Todo parece indicar que debido a los atrasos que la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco Servytur) delegación Campeche ha tenido para realizar los pagos correspondientes a la empresa comercial “Chedraui” esta no aceptará los vales que dicha cámara otorga a algunas dependencias estatales.

El delegado de la CANACO, Jean Du Bar del Río aunque no dio a conocer la cifra exacta pues alegó que son datos internos, dijo que la deuda que tienen la han ido pagando mensualmente pero refirió que recientemente han tenido problemas y se han atrasado con los abonos, situación que ha causado molestia con los empresarios y dueños de la franquicia.

“Ha habido algunos atrasos, se les ha pagado pero bueno no hemos terminado de cumplir en tiempo y forma, sí hemos podido pagarles y estamos pagando, en varias ocasiones les hemos pedido que nos apoyen de tal forma porque al final siempre les pagamos, no hemos dejado de pagarles a absolutamente ningún comerciante, no tenemos ninguna deuda que hayamos dejado de pagar” reiteró, Jean Du Bar.

Ante esto, los campechanos tendrán que buscar otras opciones para cambiar sus respectivos vales, siendo comercios como Soriana, Súper Aki y Súper Campeche, algunas de las tiendas que se encuentran afiliadas a la cámara, por lo que hay que recordarles a los ciudadanos que en la lista de empresas asociadas no se encuentran Bodega Aurrera ni Wal-Mart.

Asimismo, el funcionario recalcó que este 2018 la CANACO cierra otorgando 129 millones de pesos en vales los cuales se han repartido entre el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECyTEC), Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG), la Secretaría de Educación (SEDUC), entre otras, por lo que pide a los comercios afiliados acepten los vales pues afirmó que ellos se harán responsables.