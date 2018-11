Una vez más el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas dio muestra de su alta capacidad de gestión, pues ante la reunión que sostuvo con los diputados de la Cámara de la Unión aseguró que a Campeche le va a ir muy bien en cuanto al recurso presupuestal del 2019, pues logró reunirse con todos los coordinadores parlamentarios.

“La política es buena, la política suma, la política construye, lo que hay son malos políticos, pero la política es buena y ayer tuve la oportunidad de reunirme con todos los coordinadores parlamentarios, con los diputados de Campeche, trabajando en un solo objetivo: Campeche, en gestión, recursos para el Estado, presentamos los proyectos de inversión e infraestructura… habremos de cerrar fuerte con quien sin duda ha sido el presidente que más apoyado a Campeche, que es el presidente Enrique Peña Nieto” señaló, el Moreno Cárdenas.

Asimismo, el mandatario estatal precisó que iniciarán una nueva etapa de mucho beneficio para Campeche siendo apoyados del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador quien en sus diversas visitas al estado ha demostrado un buen ánimo, colaboración, respeto y mucho compromiso para con los campechanos.

“Ha estado aquí, de gira, en reuniones de trabajo y yo les dije a todos ustedes, ustedes saben que yo soy un poquito perseverante para hacer las gestiones… no tengo ni la menor duda que con el próximo presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos va air muy bien… les quiero decir que vean cómo le va a ir a Campeche en el Presupuesto y ahí me dicen… tienen un Gobernador que trabaja y ya me dijeron por ahí, todavía no sé, que nos va a ir muy bien en el Presupuesto, así que estoy muy contento y van a haber buenas obras para los campechanos” añadió, el Jefe del Ejecutivo Estatal.

De igual forma, Alejandro Moreno agregó que ha sostenido reuniones con los diferentes funcionarios que conformarán el próximo gabinete presidencial por lo que presumió ha consolidado una excelente relación de trabajo permanente siempre con la visión de que a Campeche le vaya bien, siendo la inversión en puertos una de los proyectos más importantes para el 2019.

“Está aquí la mayor oportunidad de detonar, una vez más, nuestro sector energético, vincularlo al desarrollo energético, al desarrollo turístico, al crecimiento y los puertos, en Seybaplaya y en Carmen, son muy importantes, entonces, estamos presentando proyectos” finalizó, el gobernador.