El presidente electo Andrés Manuel López Obrador debe asumir y tomar las decisiones para el bien de la ciudadanía, siempre apegado a la ley, pero si quiere someter todo a consulta ciudadana que proponga una reforma para que puedan adecuarlo a su conveniencia ya que este ejercicio es más ocioso que democrático, señaló, el Secretario General Adjunto a la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto Castillo Rosado.

“Han dicho que ahora en adelante todos las decisiones, programas y proyectos se someterán a estas consultas, que hacer a lo que establece la constitución y si no están de acuerdo a lo estipulado propongan una reforma para que puedan adecuarlo a su conveniencia”, indicó.

Apuntó, que la manera en que se desarrolla este ejercicio da desconfianza, ya que hay respuestas que es más que evidente que alguien no va estar a favor, “quien no va a estar a favor de que haya más apoyos para adultos mayores, con discapacidad, jóvenes que no estudian ni trabajan, quien va estar en contra de todo este tipo de programas que beneficie a la ciudadanía, la respuesta es más que obvia.”

Por lo cual, consideró, que esto lo hace como un ejercicio ocioso y que una vez que Andrés Manuel López Obrador asuma el cargo como presidente constitucional aprenda a gobernar tomando las decisiones más importantes para el país y no todo tenga que depender de la sabiduría de los mexicanos.

“No fui a votar ni en esta ni en la anterior, ya están hablando de una próxima consulta una vez que sea presidente constitucional, si se somete en lo establecido de lo que tenemos en el marco jurídico, nosotros deberemos emitir nuestro voto en este ejercicio, porqué estamos a favor de la democracia participativa pero no en la democracia simulada”, aseveró.