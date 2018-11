Tal parece que los diputados panistas solo figuran bacheando y chapeando unos segundos para sus respectivas fotos en redes sociales, pero lo cierto es que las calles de sus distritos dicen lo contrario, como es el caso del Distrito III de José Inurreta Borges, en especial la Unidad Habitacional “Siglo XXI” pues la calle novena se encuentra en deplorable situación vial.

“Durante las campañas se le hizo la petición a todos los candidatos, para ser sincero yo vote por Inurreta porque confié en él y no te voy a mentir que vino a tapar algunos baches pero simplemente esta calle que es la principal de los camiones no la han tocado y la verdad ya urge pues a mí sí me afecta porque mis ventas han bajado bastante” explicó, un comerciante de la zona.

Cientos de baches de todas las dimensiones y profundidades son los que tienen que esquivar tanto los conductores como los mismos ciudadanos que a diario transitan por la zona, al grado que los mismos conductores de transporte público han tenido que buscar rutas alternas pues los camiones se han visto dañados severamente en sus llantas, suspensiones, amortiguadores, entre otros.

“Mi coche ya lo he metido más de 10 veces al taller y en lo que va del año ya se me han ponchado mis llantas más de 5 veces, ese gasto nadie nos lo devuelve y tampoco hay alguien que nos haga caso, todos prometen y prometen pero nadie cumple, se toman su fotito disque trabajando y ya todos les creen pero solamente los que realmente padecemos estas situaciones sabemos la mentira que es” externó un campechano visiblemente enojado.

Ante la omisión que ha tenido el diputado panista, Inurreta Borges a las solicitudes de campechanos, estos ahora piden sea el gobierno del estado a través de la Secretaría de Obras Públicas tome cartas en el asunto y los ayuden pues la calle novena es la principal para que los niños puedan llegar a los planteles de preescolar, primaria y secundaria.

Redacción DC / Candy García Sansores.