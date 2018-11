“El TDAH es el problema de salud infantil con mayor factor de herencia, es un problema genético y que en un 80 por ciento se transmite o se hereda digámoslo así, podemos diagnosticar a un niño con este problema y es muy probable, casi más del 50 por ciento que algunos de los dos padres de familia lo hayan tenido o lo sigan teniendo”, expresó el doctor Joao García Martínez, especialista en neuro pediatría, durante su conferencia magistral “TDAH: Neurodesarrollo de la Niñez y Salud Mental en el Adulto”, organizada por la 63 Legislatura del Congreso del Estado.

Efectuada, en el Circo Teatro Renacimiento, manifestó que también se ha demostrado que el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad se presenta entre el 5 y 8 por ciento de los niños en la edad escolar, “prácticamente uno de cada tres niños por cada salón de clases tiene esta condición, es un trastorno neurológico donde el cerebro no madura, no se desarrolla igual que en los demás niños y eso les genera una desventaja para poderse adaptar a lo que el contexto escolar y en su vida se les exige o demanda”.

Asimismo el ponente precisó que el tratamiento del TDAH tiene que ser integral, “y es uno de los retos que hoy tenemos, que no es solo el diagnóstico médico, los estudios y dar una medicina, porque podrás darle el mejor medicamento que existe pero si no hay una participación de los padres pues queda corto todo tratamiento”.

García Martínez comentó que el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad es uno de los seis trastornos que, a diferencia de los demás, ocurren desde la niñez, o sea, aparecen en un periodo crítico que se llama del desarrollo.

De cara a los asistentes, alertó que si un niño con TDAH no llega a la adolescencia con una autoestima normal, sin entender que la vida no es como ellos quieren, ni entender que no existe justicia en este mundo y que todo se gana, son muchas veces propensos al suicidio, “por eso insisto, hay que lograr un entorno adecuado para el niño, desde la familia, que incluye a los padres, hermanos o cualquier familiar cercano, hasta el entorno social por supuesto incluyendo a las escuelas”.

Finalmente, invitó “a que súmenos esfuerzos y participemos en esta tarea de enfrentar con entereza esta problemática de salud mental, siempre digo que más que lograr que tengan un mejor aprendizaje y desempeño más bien es que se preparen para tener un cerebro fuerte que permita en la vida adulta poder generar esa resiliencia de poder salir adelante ante cualquier adversidad”.

Presentes en el evento, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Ramón Méndez Lanz y los diputados Ana Gabriela Sánchez Preve, Claudia Muñoz Uicab, Óscar Eduardo Uc Dzul y Etelvina Correa Damián; así como maestros, directores, supervisores, psicólogos, alumnos y padres de familia.

