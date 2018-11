El locatario independiente del mercado “Pedro Sainz de Baranda”, Joaquín Denis, denuncia tratos déspotas por parte del actual subdirector, Eleazar Herrera Vásquez, pues dijo que algunos locatarios han sido amenazados sobre todo los que deben derecho de piso, y en lugar de que la autoridad municipal se sensibilice con la situación económica que viven actualmente los comerciantes, se han cerrado al diálogo.

Señaló, que sólo se han dedicado a amenazar a los comerciantes que deben derecho de piso, con quitarles sus puestos, en lugar de abrirse al diálogo y buscar una solución ya que se les ha complicado cumplir con el pago correspondiente.

“Es algo que se me hace injusto porque si es una nueva administración debe de haber dialogo o ser sensibles a la situación que estamos viviendo; sinceramente siento que el nuevo alcalde está equivocando su política, porque está tomando la misma actitud que tomó Carlos Rosado Ruelas cuando fue presidente municipal, prepotentes, déspotas, soberbios y cerrados al dialogo”, manifestó.

Refirió, que a casi dos meses que lleva en su cargo, Eleazar Herrera trata de manera déspota a los locatarios escudándose de seguir los reglamentos del mercado, que a su consideración en estos casos deben aprender a ser flexibles y aprender a escuchar cuáles son las razones que ha dificultado realizar estos pagos.

“No es que no se quiera cumplir, si un locatario está atrasado en sus pagos de derecho de piso muchas veces se trata por la falta de capital para hacerlo. Una autoridad no puede venir a exigir si no ha cumplido con su trabajo” señaló.

Tomando en cuenta que tienen muy pocas expectativas en el incremento de sus ventas antes de que termine el año, aunado a ello les han comentado que se espera un aumento en los precios de derecho de piso, lo cual, podría absorber lo poco que podrían ganar en las últimas ventas del año.