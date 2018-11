“Hoy mi niño se manchó su pantalón sin saber lo que había dentro, él jugando como todos los demás niños, tuvimos que hacer cartelitos para pegarlos y los papás tomarán su debidas precauciones para que no dejen a sus niños subir” explicó, una madre de familia.

Un juego infantil del recién remodelado parque de Ciudad Concordia se encuentra fuera de servicio debido a que dentro del tobogán hay heces fecales y eso desprende mal olor, hasta el momento se desconoce quién fue la persona que hizo sus necesidades fisiológicas en el centro de entretenimiento.

“Queremos pensar que fue un niño quien pues estando malo de la panza pues no se aguantó y le “gano” allí dentro, malo es que sus padres al darse cuenta no hayan actuado con responsabilidad limpiando el área, todos los que venimos aquí en las tardes sabemos que muchos niños dentro de ese juego se divierten, no se vale que los afecten” añadió, una habitante de Concordia.

Asimismo, las madres de familia afectadas mencionaron que desconocen con que autoridades deben acudir para reportar la situación, pues desean que alguien pueda apoyarlos con la limpieza del juego, pues ya son aproximadamente 4 días que se encuentra clausurado para los menores puedan subirse.

“Ósea si fue un niño pues que lamentable que los padres no lo hayan limpiado pero imagínate que haya sido un adulto y esos borrachos que pasan por aquí, que ¡asco! por eso nosotros no lo hemos limpiado pero independientemente de quien haya sido los más afectados son nuestros hijos, queremos que alguien nos ayude, no sé a quién le corresponda si al diputado o al ayuntamiento” comentó, una campechana.

La Unidad Habitacional “Ciudad Concordia” le pertenece al diputado del tercer distrito e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, José Inurreta Borges, por lo que le piden realice las gestiones pertinentes con las autoridades competentes para resolver su problemática.