Integrantes del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA), convocados por el Consejo Estatal de Población (COESPO) en coordinación con el Instituto de la Mujer del estado de Campeche (IMEC), efectuaron la última reunión de trabajo de 2018.

El GEPEA forma parte de la estructura que a nivel nacional creó el Gobierno Federal para reducir el número de embarazos y las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes, con absoluto respeto a los derechos humanos, en particular los derechos sexuales y reproductivos.

En el marco de la reunión se elaboró el Programa de Trabajo 2019; de igual forma se presentó para validación el Diagnóstico “Situación de la Salud Sexual y Reproductiva, y el Embarazo en Adolescentes del Estado de Campeche”.

Por otro lado, con el objeto de normar el actuar del grupo estatal, se presentó la propuesta de Reglamento de Operación y Funcionamiento Interno del GEPEA.

Y dando seguimiento a la dotación de herramientas a los adolescentes y jóvenes para una adecuada toma de decisiones, se repartió entre las instituciones del grupo un total de cinco mil cartillas de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, las cuales se repartirán en los centros educativos del Estado.

A la reunión asistieron representantes del Sistema DIF Estatal; Instituto de la Mujer; de las Secretarías de Salud; de Educación, de Proma Joven; Sipinna, Prospera; Universidad Autónoma de Campeche; Instituto Campechano; Conalep; Mi voz, mi libertad, A. C; Centro de Desarrollo e Investigación sobre Juventud, A. C; Servicios Integrales en Sexualidad, A. C.

