Después de que en tribuna se metiera con la memoria del fallecido padre del diputado panista, Jorge Nordhausen Carrizales el legislador local representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis García Hernández anunció que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por las agresiones físicas que tuvo a su salida del Congreso del Estado.

“Nada argumenta que alguien primero adentro del recinto conspire una agresión y luego afuera la hagan, eso está muy mal porque independientemente de eso es una agresión física que hicieron, me quisieron agredir físicamente y eso está muy mal, son gente que ha llegado a todas las sesiones para apoyar a los diputados del Partido Acción Nacional” señaló, García Hernández.

Con videos, fotos y audios el perredista dijo que sus abogados ya se encuentran trabajando en el caso, por lo que espero ahora sea la Fiscalía General del Estado quien haga las investigaciones correspondientes para castigar a quien o quienes sean responsables.

“Yo lo que le digo a los diputados panistas es que no violenten, que no llamen al odio, que se disputan en la tribuna los ideales, la discusión que sea con respeto y que paren ya el odio, porque puede ser muy peligroso, no solamente para mí, sino para cualquier miembro de cualquier bancada, el expresar sus ideas en la tribuna ya puede representar un peligro” reiteró, el representante del sol azteca.

Finalmente, Luis García añadió que ya ha tenido pláticas con el Presidente del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz para que se proteja y resguarde la integridad física de los diputados, pues aseveró que el recinto no cuenta con salidas de emergencia.

“Los panistas siempre han dicho que trabajo para el gobierno del estado, pero nunca han aportado ninguna prueba, es un tema más que nada mediático que ellos tratan de difamar… Yo le digo a los diputados que ya le paren a esto y que nos pongamos a trabajar creo que Campeche merece más” opinó, el ex secretario general del PRD.

Redacción DC / Candy García Sansores.