Arguende, ofensas, gritos y faltas de respeto son algunos de los calificativos que se tuvieron este jueves en la décima séptima sesión de la LXIII (63) Legislatura del Congreso del Estado, después de que el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis García Hernández intentará agredir al diputado panitas, Jorge Nordhausen Carrizales, metiéndose con la memoria de su padre ya fallecido.

En el uso de la tribuna el integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, acusó al perredista de ser un arrastrado y de presuntamente hacerle el trabajo sucio a los priistas, acusación que García Hernández replicó y en su intervención le respondió que él también es un arrastrado, pero del alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar.

“Diputado Nordhausen si tu padre vivirá se avergonzaría de ti por te has convertido en la marioneta de un mesiánico llamado Eliseo, estas de arrastrado con él porque tu empresa quebró y ahora lo defiendes más que su misma pareja sentimental para que te de un puesto según tu cuando sea gobernador” dijo, Luis García.

Dicha declaración encendió el ánimo de todos los panistas y los seguidores que acuden al resiento legislativa cada sesión, por lo que en entre gritos, dimes y diretes, el diputado afectado solicitó la intervención de la Presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Torrez Arango para que procediera a la clausura de la sesión, además de solicitar una multa para el representante del sol azteca por meterse con su padre.

Ante esto y a manera de “lavarse las manos” el diputado carmelita anexó que él primero fue agredido verbalmente por el panista, por lo que dijo solo se defendió “solo le digo que no tenga la piel sensible porque los parlamentos así son, no se espanten, ellos son 6 yo soy 1” expresó, Luis García.

Finalmente, el dirigente estatal del PRD, Víctor Améndola Avilés, anexó que el diputado que los representa en el congreso del estado cuenta con todo el apoyo y respaldo del partido, pues, aunque afirmó que meterse con la memoria de un difundo es algo fuera de los limites, precisó que solo lo hizo para defenderse de las acusaciones que estaban haciendo en su contra.

Redacción DC / Candy García Sansores.