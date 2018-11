La Facultad de Mercadotecnia de la UPAEP presentó un estudio de opinión sobre la remodelación de la Avenida Juárez de la ciudad de Puebla ante los medios de comunicación para dar a conocer el sentir de las personas, refirió el Mtro. Mauro García Domínguez, académico de esta Facultad.

Dijo que el estudio comprendió más de mil 500 encuestas y 200 entrevistas con personas de la ciudad de Puebla y gente que vive cerca de la Avenida Juárez, como trabajadores, dueños de negocios, así como peatones, automovilistas y ciclistas que transitan por el lugar. A través de las entrevistas se buscó profundizar en el método cualitativo del caso.

En su intervención, Alejandra Benítez Garibay, estudiante de la Licenciatura en Inteligencia de Negocios de la UPAEP, habló de la estrategia que se implementó para realizar el estudio, que fue aplicado por conglomerados y conveniencia, el primer conglomerado con un 43 por ciento en las inmediaciones de la Avenida Juárez a automovilistas, peatones, ciclistas, trabajadores y dueños de negocios de dicha avenida; el segundo conglomerado, representado por el 57 por ciento se aplicó en diferentes puntos de la ciudad de Puebla.

Asimismo, Benítez Garibay especificó que el estudio se levantó del 8 al 16 de marzo de 2018, en donde para el trabajo de campo colaboraron 139 estudiantes de los cursos de Investigación Cuantitativa, Investigación Cualitativa, Investigación de Mercados y Mercadotecnia del periodo de primavera 2018.

Comentó que al preguntarle a la gente sobre la remodelación de la Avenida Juárez de la ciudad de Puebla, un 35 por ciento indicó que quedó mejor; 30 por ciento quedó igual que antes; 27 por ciento, quedó peor que antes; no conozco la remodelación porque no he pasado por ahí 6 por ciento y no estoy enterado de la remodelación 2 por ciento.

En lo referente a la comparación de las respuestas y hacer el estudios en los dos conglomerados señalados, Avenida Juárez y Puebla en General, se encontró que los resultados fueron muy similares.

Dijo que en el siguiente cuestionamiento de si ¿Considera que la Avenida Juárez necesitaba remodelación? El 40 por ciento consideró que sí y 60 por ciento respondió que no.

Al preguntarles si ¿Sabe cuánto costó la remodelación de la Avenida Juárez? El 92.2 por ciento dijo que no. Mientras que sólo el 7.8 por ciento dijo que sí. “Se les pidió que mencionarán alguna cantidad, y para las personas que contestaron que sí, en promedio dijeron que había costado 132 millones 315 mil 789.47 pesos, lo cual no se acerca a la cifra real.

En su intervención, Karen Daniela Sanpedro Rivera, estudiante de la Facultad de Mercadotecnia, indicó que según los informes dados a conocer por las autoridades, esta remodelación costó alrededor de 107.3 millones de pesos. Y se preguntó a la gente ¿Considera que fue una buena o una mala inversión? El 78.5 por ciento consideró que fue una mala inversión y el 21.5 por ciento que fue una buena inversión.

De igual manera, dijo que a las personas que consideraron que fue una mala inversión se les preguntó ¿por qué? El 46.4 por ciento señaló que no era necesario y que hay necesidades más importantes; el 20.3 por ciento, dijo que mucho dinero y poco beneficio; el 11.9 por ciento opinó que se ve igual que antes; 5.6 por ciento dice que quedó mal hecha y poco funcional;2.6 por ciento cree que generó más problemas de tráfico; 2.6 por ciento, que es muy complicado estacionarse; 2.3 por ciento considera que fue un robo o lavado de dinero; 2.3 por ciento piensa que se inunda cuando llueve; 2.2 por ciento, manifestó que usaron material de baja calidad; 0.9 por ciento cree el adoquín daña los coches; 0.8 por ciento, cree que tardaron mucho tiempo; 0.7 por ciento considera que es más insegura ante la delincuencia; 0.5 por ciento considera que no era necesaria la remodelación; 0.3 por ciento dijo que afectaron los comercios durante su remodelación y 0.3 por ciento consideró que se veía mejor antes y otras opiniones con el 0.1 por ciento.

Apuntó que también se le preguntó a la gente ¿En que se debería haber invertido mejor ese dinero? El 41.1 por ciento señaló que se debería haber mejorado otras calles de la ciudad de Puebla; 33.9 por ciento, era mejor combatir la inseguridad en la ciudad de Puebla; 21 por ciento, ayudar a las zonas afectadas por los sismos y el 4 por ciento, tuvo otra opinión.

Otra de las preguntas fue, ¿Para usted, la remodelación de la Avenida Juárez tiene más ventajas o más desventajas? El 63.5 por ciento cree que tuvo más desventajas y el 36.5 por ciento señaló que se obtuvieron más ventajas.

Por su parte, el Dr. Octavio Flores Hidalgo, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UPAEP, acotó que si bien se buscó que la Avenida Juárez durante el día fuera una vialidad agradable para los peatones y ciclistas, en la noche sucede lo contrario, porque su recorrido se vuelve problemático.

Enfatizó que “en la misma edificación original de la Avenida Juárez, con estos principios porfirianos que tenían la intención de hacer una gran Alameda, un lugar de paseo, vamos a tener tres momentos: el espacio histórico que lo tenemos desde el Paseo Bravo hasta la 15 sur, una zona de transición hasta la 31 sur en donde vamos a encontrar diferentes negocios y posteriormente hasta la fuente de los Frailes, vamos a encontrar negocios de comida y comercio fuerte, espacio en donde tenemos una gran afluencia de vehículos en la noche, situación contraria por la mañana que se presenta a la altura del Paseo Bravo”.

Por lo tanto, dijo que con las transformaciones que se están haciendo en la zona, hay que esperar que situaciones resultan, ya que no hay que olvidar que el objetivo de las vialidades es hacerlas inclusivas”.

Dijo que los resultados de una calle o avenida bien remodelada se verá cuando ésta esté articulada con el resto, porque podemos observar que las calles perimetrales están hechas un desastre, y cuando llueven se convierten en un contenedor de agua impresionante entre la Avenida Juárez y las calles que la alimentan. “No tenemos nuevos sistemas de infraestructura que ya se están utilizando desde hace 10 años atrás en los cuales podemos tener sistemas de absorción, sistemas de captación de agua pluvial y sistemas de inmersión al subsuelo. En muchas condiciones que no se estudian previamente al proyecto porque a veces gana la prisa política en el proceso de inversión”.

Finalmente dijo que cuando no se ventilan los proyectos para hablar de su viabilidad, es muy difícil aportar sobre ellos y sólo podremos hacer crítica a los resultados que se obtienen una vez que entra en funcionamiento la obra.

“Estas críticas que se están haciendo al respecto, deben de servir cuando menos, al nuevo Ayuntamiento a tomar medidas previas de observancia y de asesoría para que realmente se tomen decisiones adecuadas y asertivas para beneficio de la población y uso responsable de los recursos.

