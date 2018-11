Moría por un café. Lo necesitaba para despabilarme, pero apenas tenía tiempo para llegar al trabajo. De camino a la oficina, no pude más e hice un alto en “La Vainilla”. En la caja ordené mi pedido para llevar. Me entregaron el capuchino y mientras aguardaba las donas, le daba pequeños sorbos que paladeaba como si fuera una droga.

De la entrada provino un fuerte murmullo y sobre éste se distinguieron voces femeninas en una discusión. No alcanzaba a ver qué sucedía porque me encontraba atrás de una mampara. El cajero levantó la cabeza para percibir con claridad el motivo del alboroto, su rostro palideció. Al advertir tal asombro, me asomé y de inmediato retrocedí cuando vi a cuatro mujeres vestidas de negro, cubiertas de pies a cabeza con sólo los ojos descubiertos. Apuntaban a las personas con revólveres y las despojaba de sus pertenencias. Las ladronas parecían novatas y mal organizadas, pero muy decididas. Por un instante me paralicé, nunca había estado en medio de un asalto. Luego, continué dando tragos al café de forma compulsiva como si de terminarlo dependiera mi vida. Sobrevino una detonación y el cajero cayó pesadamente al piso. En la confusión que prevalecía, me desplacé hacia atrás de la barra para auxiliarlo, pero había muerto. Se escuchó una segunda detonación. Saqué mi radio y con voz baja, pedí refuerzos que llegaron casi, enseguida. Para nuestra sorpresa, al quitarles los pasamontañas nos encontramos con dos compañeras policías, una empleada de la cafetería y la esposa del cajero, que fue quien hizo los disparos. “¡Qué día…!”, alcancé a decir antes de que me envolviera la oscuridad al percatarme de la sangre que me empapaba el pantalón a la altura del muslo.