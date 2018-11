Conduzco rumbo a Bellas Artes, han reportado un homicidio. Siempre creí que las personas que acudían a esos lugares estaban por encima de cualquier arrebato pasional, dramático y extremo, como lo es el matar. Soy detective de homicidios, cada año que pasa siento más asco, el ser humano puede llegar a ser el diablo o peor que él. Al llegar, admiro el palacio es un escenario magnífico para morir. Ingreso a la sala de conciertos, me sorprende escuchar una voz que repite llorando una y otra vez: “Lo siento, fue el Adagio”. Frente a la primera fila está el muerto con la vista fija en el techo y sobre un charco de sangre, su cabeza reposa sobre las piernas de una mujer, la dueña de la voz. Le clavó en la carótida una aguja oriental con la cual decoraba su cabello. Viste un vestido blanco, manchado de sangre… y es bellísima, resalta en la tétrica imagen. La separan del cuerpo y la llevan a la estación, mientras continúa diciendo: “Fue el Adagio”.

En la estación, parece un ángel. Me obligo a pensar en que es una parricida, mató a su padre. Solloza y con la mirada implora comprensión: “Fue el Adagio”. Cruza sus manos sobre su pecho y se acaricia suavemente los antebrazos. Me conmueve, me siento incómodo y le pregunto con voz suave:

— ¿Qué pasó cuando escuchó el Adagio? —Mueve la cabeza de un lado al otro mientras se cubre la cara con las manos.

— Está a salvo.

— ¿Quién?

— La niña.

— ¿Qué niña?

— La niña que violó mientras se escuchaba el Adagio de Abinioni— exclama mientras se derrumba con la cabeza entre los brazos.

Y entonces, comprendo…